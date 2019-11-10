Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 20 yaralı - BURSA

Zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 20 yaralı - BURSA

- Kaza yerinden görüntüler - Kaza yapan minibüsten görüntüler - Kaza yapan kamyonetin görüntüsü - Yoğunlaşan trafikten görüntü - Kaza yapan minibüsün çekiciye alınması - Minibüs, otomobil ve kamyonetin karıştığı kazada 1 çocuk öldü, 20 kişi yaralandıYARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAYLAR EKLENDİBURSA (AA) - Bursa 'nın Orhaneli ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 çocuk öldü, 20 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Orhaneli yolu Erenler Mahallesi İncebel mevkisinde, Rıza A. idaresindeki 16 N 3799 plakalı servis minibüsü, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 16 BH 87 plakalı otomobil ve 16 NKB 35 plakalı kamyonetle çarpıştı.Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza mahalline çok sayıda jandarma ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.Kazada otomobildeki çocuk olay yerinde yaşamını yitirdi, araçlardaki 20 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan yolda ulaşım, ekiplerin çalışmalarının ardından normale döndü.

Hastane Jandarma Trafik Kazası Bild 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Feci kaza: Hız kadranı 170 kilometrede takılı kaldıFeci kaza: Hız kadranı 170 kilometrede takılı kaldı
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Samsun'da Korkunç KazaSamsun'da Korkunç Kaza
Antalya Alanya'da Minibüs Dereye Uçtu: 8 ÖlüAntalya Alanya'da Minibüs Dereye Uçtu: 8 Ölü
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı