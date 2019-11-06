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06 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - DENİZLİ

Zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - DENİZLİ

- Köpeğe çarpmamak için yavaşlayan otomobile arkadan gelen araçların çarpması Denizli 'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralıDENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Tavas ilçesinde, köpeğe çarpmamak için yavaşlayan otomobile arkadan gelen araçların çarpması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Denizli 'den Muğla yönüne seyreden 20 K 5467 plakalı otomobilin sürücüsü Leyla S, sanayi kavşağı yakınlarında önüne çıkan köpeğe çarpmamak için fren yaparak yavaşladı.Bu sırada arkadan gelen Mustafa G'nin kullandığı 34 BEL 834 otomobil, yavaşlayan araca, onun arkasından gelen Yaşar Dönmez yönetimindeki 20 DK 330 plakalı otomobil de bu arabaya çarptı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Kazada, sürücüsü Yaşar ile yanındaki eşi Havane Dönmez (75) yaralandı. Tavas Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Havane Dönmez, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.Havane Dönmez'in rahatsızlığı nedeniyle eşiyle hastaneye tedavi için geldiği ve Denizli 'den Kale ilçesine döndüğü öğrenildi.

Polis Hastane Trafik Kazası Polis Ekipleri 

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