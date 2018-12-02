Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Zincir markette gaspçı dehşeti

Zincir markette gaspçı dehşeti

Marketten detay

Alışveriş Market Kimlik Tespiti Kamera Genç Kadın 

-polisin çalışması detay
-Kasiyerler detay
-gasp edilen kadın kasiyerin ağlaması
-Polis detay

( ANTALYA ) -- Antalya’da zincir markete giren kasklı eli bıçaklı gaspçı, 3 bin lirayı alıp kayıplara karıştı ANTALYA

- Antalya’da zincir markete giren kasklı gaspçı, bıçak tehdidiyle kasayı boşalttırıp, ardından motosikletiyle kayıplara karıştı. Polisi alarma geçiren olay, Yeni Emek Mahallesi 2589 sokak üzerinde bulunan bir zincir markette saat 21.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zincir markete giren kasklı şüpheli, alışverişini tamamlayan müşterilerin kadın kasiyere ödemeyi yaptığı sırada elindeki bıçakla kasaya yöneldi. Şüpheli, bıçak tehdidiyle kadın kasiyerden kasayı boşaltmasını istedi. Hayatının şokunu yaşayan genç kasiyer, kasada bulunan 3 bin liraya yakın parayı şüpheliye verdi. Olay anında müşteriler şoku atlatmaya çalışırken, zanlı olay yerinden yaya olarak kaçmaya başladı ve daha önce belirlediği bir bölgeye koyduğu motosikletiyle kayıplara karıştı. Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Ekipler, zanlının kimlik tespiti için market güvenlik kameraları incelerken, olayın şokunu atlatamadığı gözlenen genç kadın kasiyeri, arkadaşları ve ekipler teselli etti. Polisin zanlıyı yakalamak için çevrede geniş bir çalışma başlattı. (SM-
İlgili Foto Galeriler
33 dakika çıplak işkencenin görüntüler ortaya çıktı33 dakika çıplak işkencenin görüntüler ortaya çıktı
Rus kadınların neden bu kadar güzel olduğu ortaya çıktı!Rus kadınların neden bu kadar güzel olduğu ortaya çıktı!
Okul yolunda anne ve kızına silahlı saldırıOkul yolunda anne ve kızına silahlı saldırı
Küfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdıKüfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdı
Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!
Kıskanç eşin acı intikamıKıskanç eşin acı intikamı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı