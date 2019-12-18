Zile basıp kontrol ettiler, kilitli olmayan evleri soydular

-Şüphelilerin emniyetten çıkışı

-Polis aracının emniyetten çıkışı



( KONYA )- Konya’da zile basarak kontrol ettikleri evlerin kilitli olmayan kapılarını aparatla açarak hırsızlık yapan kadınlar gözaltına alındı KONYA



- Konya’da evlerin zillerine basarak evin boş olduğunu tespit ettikten sonra kilitli olmayan kapıları aparatla açarak hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 kadın, polis tarafından yakalandı. Hırsızlık olayları, merkez Selçuklu ilçesinde değişik mahallelerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşların farklı adreslerden hırsızlık olayı meydana geldiği ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Polisin yaptığı çalışmalarda, şüphelilerin binalara girerek dairelerin zillerine basıp, “Kiralık ev var mı?” bahanesiyle evlerin boş olup olmadığını kontrol ettiği, sonrasında kapıları kilitli olmayan evde kimsenin bulunmadığı dairelere aparatla kapıyı açarak girdikleri ortaya çıktı. Hırsızlık şüphelisi 3 kadının evlerden para ve ziynet eşyası çaldıkları belirlendi. Olayların yoğun yaşandığı bölgelerde şüpheliler üzerinde inceleme yapan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, vatandaşlardan alınan eşkal ve ifadeler doğrultusunda şahısların bulunduğu aracı tespit etti. Çalışma kapsamında şüphelilerin içerisinde bulunduğu araç seyir halinde olduğu sırada durduruldu. Burada gözaltına alınan farklı suçlardan 13 kaydı olan 3 çocuk annesi Nazan G., Z.E., ve Z.E’nin üzerinde arama yapan ekipler, bin 500 lira nakit para ve bir miktar ziynet eşyası buldu. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete getirildi.

Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek olan şüphelilerin 3 Ekim Perşembe günü hırsızlık suçundan adliyeye sevk edildiği ve serbest kaldıkları öğrenildi. (İY-FM-



loading...