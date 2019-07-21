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21 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Zihinsel engelli kadına cinsel saldırı iddiası

Zihinsel engelli kadına cinsel saldırı iddiası

rehabilitasyon merkezinden görüntüler

( UŞAK ) UŞAK

Rehabilitasyon Engelli Kadın Avcılık Rehabilitasyon Merkezi Saldırı 


- Uşak’ta yatılı olarak kaldığı özel rehabilitasyon merkezinden zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan engelli kadın hayatını kaybetti. Yapılan incelemede kadında cinsel saldırı bulgusuna rastlanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Uşak'ta özel bir rehabilitasyon merkezinde yatılı olarak kalan zihinsel engelli Beyhan A. (27), geçtiğimiz gün toksik zehirlenme şüphesiyle Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.
Hastanede yapılan ilk muayenede, Beyhan A.'nın makatında cinsel saldırı belirtilerine rastlandı. Bunun üzerine ameliyata alınan Beyhan A., bugün saat 03.00 sıralarında hayatını kaybetti. Aslen Çanakkaleli olduğu öğrenilen Beyhan A.’nın savcılık tarafından yapılan ilk otopsisinde de cinsel saldırı bulgularına rastlandı. Beyhan A.’nın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma devam ederken, Uşak Valiliği de konuyla ilgili idari soruşturma başlattı.
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