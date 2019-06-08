Zihinsel engelli gençten haber alınamıyor İzle



- Ankara’da 15 gün önce kaybolan ve sonrasında polis tarafından bulunup, Göç İdaresine gönderilen ancak burada da isim karışıklığı nedeniyle bırakılan Afgan uyruklu 23 yaşındaki zihinsel engelli gençten hala haber alınamıyor. Olay, 24 Mayıs Cuma günü saat 13.00 sularında Ankara’nın Keçiören ilçesi Yayla Mahallesinde meydana geldi. Zihinsel engelli ve Afgan asıllı 23 yaşındaki Elyas Azimi, Keçiörende ikamet ettiği evden ayrıldı ve bir daha geri dönmedi. Kendisinden haber alınamayan genç için ailesi kayıp ihbarında bulundu. Edinilen bilgilere göre, kaybolduktan bir gün sonra Yenimahalle’de görülen ve vatandaşlar tarafından polise teslim edilen Elyas Azimi, ailesinin polise farklı bir isimle başvuruda bulunmasından dolayı kayıp olduğu anlaşılamayarak polisler tarafından göç idaresine teslim edildi. Türkçe bilmediği için durumunu yetkililere anlatamayan Azimi, burada bir süre kaldıktan sonra Göç İdaresinden de ayrılarak tekrar kayıplara karıştı. Evde sadece süt ve muzla beslenen gencin ailesinin bu konuda da tedirginliği sürüyor. Kaybolduğu gün üzerinde kareli gömlek, mavi pantolon ve spor ayakkabı olan gencin bulunması için yakınları çağrıda bulundu. Polis ekiplerinin ailenin başvurusu üzerine kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor.

