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06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
Zihinsel engelli gence bıçaklı saldırı

Zihinsel engelli gence bıçaklı saldırı

Engelli gencin saldırı sonrası görüntüsü

( DİYARBAKIR )- Diyarbakır’da daha önce de vücudunun çeşitli bölgelerine kesikler atılan genç bıçaklı saldırıya uğradı- Yüzünden ve ellerinden yaralanan engelli genç, vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırıldı DİYARBAKIR

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- Diyarbakır’da daha önce de uyuşturucu müptelaları tarafından vücudunun çeşitli bölgelerine kesikler atılan zihinsel engelli genç, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin bıçaklı saldırısına uğradı. Olay, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kentte halk arasında “Hıko” lakabıyla tanınan Hikmet Ulucan adlı engelli genç, henüz kimliği belirlenmeyen kişi ya da kişilerin bıçaklı saldırısına uğradı. Yüzü ve ellerinden yara alan Ulucan, vatandaşlar tarafından kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalesinin ardından taburcu edildi. Ulucan’ın vücudunun çeşitli bölgelerine daha önce de uyuşturucu müptelaları tarafından kesikler atılmıştı.
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