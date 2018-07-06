Zihinsel engelli gence bıçaklı saldırı



- Diyarbakır’da daha önce de uyuşturucu müptelaları tarafından vücudunun çeşitli bölgelerine kesikler atılan zihinsel engelli genç, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin bıçaklı saldırısına uğradı. Olay, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kentte halk arasında “Hıko” lakabıyla tanınan Hikmet Ulucan adlı engelli genç, henüz kimliği belirlenmeyen kişi ya da kişilerin bıçaklı saldırısına uğradı. Yüzü ve ellerinden yara alan Ulucan, vatandaşlar tarafından kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalesinin ardından taburcu edildi. Ulucan’ın vücudunun çeşitli bölgelerine daha önce de uyuşturucu müptelaları tarafından kesikler atılmıştı.

