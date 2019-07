Zigana Tüneli’nde yüzde 63 seviyesine ulaşıldı...Son durum havadan görüntülendi İzle

-- Tünelden görüntü

( TRABZON )- Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerindeki Yeni Zigana Tüneli’nde bugüne kadar her iki taraftan çift tüpte toplamda 17 bin 938 metrelik kazı çalışması yapıldı- Yeni Zigana Tüneli mevcut tünele göre yaklaşık 560 metre daha düşük kottan geçerek yolun yaklaşık 8 km kısaltılacak- Zigana Tüneli tamamlandığında 90 kilometre ve arabayla 1,5 saat olan güzergah 11 kilometre kısalarak 79 kilometreye ve 45 dakikaya düşecek- Tamamlandığından Türkiye’nin en uzun karayolu tüneli olacak Zigana Tüneli’nin havalandırma sistemi Türkiye’de ilk defa kullanılacak yeni teknik ile donatılacak TRABZON



- Bittiğinde Türkiye’nin en uzun, dünyanın ise 2. en uzun tüneli olacak Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerindeki Yeni Zigana Tüneli’nde bugüne kadar her iki taraftan çift tüpte toplamda 17 bin 938 metrelik kazı çalışması yapıldı. İlki 42 yıl önce temeli atılan ve 14 senede yapımı tamamlanan bin 700 metrelik 1. Zigana Tüneli’nin ardından toplam 29 km’lik 2. Zigana Tüneli’nin Trabzon’un Maçka ilçesine bağlı Başar köyünden başlayan tünel kazı çalışmalarının Gümüşhane bölümü ise Torul ilçesine bağlı Köstereli mevkiisinde sürdürülüyor. 2x14.5 km’lik çift tüplü Yeni Zigana Tüneli, bağlantı yolları ile birlikte 15.1 km’lik yeni güzergah projesi olarak belirlendi. Kültürel ve sosyal açıdan çok önemli bir konumda olan 12 metre genişliğindeki mevcut devlet yolunun, bölünmüş yol standartlarına çıkartılması, mevcut yol geometresinin 2x2 şeritli yol haline getirilmesi ve mevcut tünele göre yaklaşık 560 metre daha düşük kottan geçerek yolun yaklaşık 8 km kısaltılacak. Uluslararası karayolu ulaşımının daha hızlı ve güvenilir yapılmasına büyük katkı sağlayacak olan tünelde devam eden yapım çalışmalarında Trabzon yönünde sol tüp 4 bin 536 metre, sağ tüp 4 bin 406 metre ile toplamda 8 bin 942 metreye ulaşıldı. Gümüşhane yönünden sol tüp 4 bin 514 metre, sağ tüp 4 bin 482 metre ile toplamda 8 bin 996 metre ilerleme sağlanırken, her iki tüpte toplamda 17 bin 938 metre ile kazı çalışması yüzde 60 oranında tamamlandı. Gümüşhane yönünden 4 bin 579 metre, Trabzon yönünden 4 bin 140 metre olmak üzere toplamda 8 bin 719 metre ile yüzde 30 oranında kaplama betonu imalatı yapıldı. Sürücülerin korkulu rüyası Özellikle kış aylarında yağışın ve karın yoğun olduğu geçitte keskin virajlar ve rampalar da bu projeyle ortadan kalkmış olacak. Doğu Karadeniz ve Kafkasları, Ortadoğu ve İran’a bağlayan Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerinde bulunan Tarihi İpek Yolu güzergahındaki Yeni Zigana Tüneli bittiğinde Ovit Tüneli’ni de geçerek Türkiye’nin en uzun karayolu tüneli olacak. Gümüşhane yönünde Nisan 2016, Trabzon yönünde ise Ağustos 2016’da çalışmalarına başlanılan Zigana Tüneli, tamamlandığında 90 kilometre ve arabayla 1,5 saat olan güzergah 11 kilometre kısalarak 79 kilometreye ve 45 dakikaya düşecek. Özellikle yağışlı, karlı ve buzlu havalarda sürücülerin korkulu rüyası olan keskin virajlar ve rampalar tünel tamamlandığında ortadan kalkacak. Böylece daha konforlu, daha güvenli ve daha ekonomik bir ulaşım imkanı sağlanacak. Türkiye’de ilk defa yeni bir teknik kullanılacak Tamamlandığından Türkiye’nin en uzun karayolu tüneli olacak Zigana Tüneli’nin havalandırma sistemi Türkiye’de ilk defa kullanılacak yeni teknikte donatılacak. Yağmur ve rüzgardan etkilenmemesi için dikey olarak yüzeye çıkırtılan sistem klima gibi çalışacak. Bu sistem sayesinde şaftın içerisine yağmur ve kar girmemiş olacak. Tünelde Gümüşhane yönünden 2 nolu servis şaftı, 3 nolu havalandırma şaftı ve Trabzon yönünden 1 nolu servis şaftı olmak üzere 3 tane 608 metrelik şaft kazırı tamamlandı. 2 nolu servis şaftı iç kaplama imalatı tamamlanırken 3 nolu havalandırma şaft iç kaplama imalatı ise devam ediyor.