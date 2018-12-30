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30 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Zigana Dağı'nda yeni yıl yoğunluğu - GÜMÜŞHANE

Zigana Dağı'nda yeni yıl yoğunluğu - GÜMÜŞHANE

- Kayak merkezinden detay - Kayakçılardan detay - Röportajlar Zigana Dağı'nda yeni yıl yoğunluğu - Gümüşhane 'nin Torul ilçesinde, 2 bin 100 rakımlı Zigana Kış Sporları Turizm Merkezi'nde yeni yıl dolayısıyla rezervasyonlar dolduGÜMÜŞHANE (AA) - Doğu Karadeniz'in önemli kış turizmi destinasyonlarının başında gelen ve doğaseverlerin de ilgisini çeken Zigana Kış Sporları Turizm Merkezi'nde yeni yıl dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor. Gümüşhane 'nin Torul ilçesi sınırları içerisindeki 2 bin 100 rakımlı Zigana Dağı'ndaki tesisler, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Hafta sonu ve yeni yıl tatilini fırsat bilen doğaseverler, dağ ve tesislere ilgi gösteriyor.Trabzon Havalimanı'na 60, Gümüşhane kent merkezine ise 40 kilometre mesafede bulunan ve 150 kişilik otel ile bungalovların bulunduğu tesislerde yeni yıl tatili için doluluk yaşanıyor.Dağdaki tesislerde milli kayakçılar da antrenman yaparak yarışmalara hazırlanırken aileleriyle dağa gelen ziyaretçiler kızakla kayarak keyifli anlar yaşıyor.Kayak merkezdeki otelin işletmecisi Mustafa Eroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kar yağışının ardından ziyaretçi sayısında hatırı sayılır yoğunluk yaşandığını söyledi.

Yeni yıl tatili dolayısıyla konaklamalı rezervasyonların tamamının dolduğuna işaret eden Eroğlu, "Yılbaşı gecesi eğlenceler düzenleyeceğiz. Canlı müzik, havai fişek gösterisi, çoban ateşimiz olacak. Yılbaşı için yoğun talep var. Dolu olduğu için yeni rezervasyon alamıyoruz. Ahşap bungalov evlerimizi de yılbaşı için açtık. Bunlar da tamamen dolu. Kayak için de elverişli, çok güzel bir kar var." diye konuştu.

Milli Kayakçı Kış Turizmi Havai Fişek Gösterisi Ziyaretçiler Kar Yağışı 

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