Zigana Dağı'nda kar yağışı - GÜMÜŞHANE

- Zigana Dağı'nda kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrilen TIR'dan detaylar - Zigana Dağı'ndan detaylar - Seyir halindeki araçlardan görüntüler - Ağaç dallarındaki kar görüntüleri - Tesis işletmecisi Adnan Aydın'ın açıklamasıGÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane 'de öğleden sonra etkili olan kar yağışı sonrası Zigana Dağı'nda bazı sürücüler zor anlar yaşadı. Trabzon'dan Gümüşhane 'ye giden Emre Karakaş idaresindeki 49 AY 454 plakalı kamyon, yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.