Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Zigana Dağı'nda kar yağışı - GÜMÜŞHANE

Zigana Dağı'nda kar yağışı - GÜMÜŞHANE

- Zigana Dağı'nda kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrilen TIR'dan detaylar - Zigana Dağı'ndan detaylar - Seyir halindeki araçlardan görüntüler - Ağaç dallarındaki kar görüntüleri - Tesis işletmecisi Adnan Aydın'ın açıklamasıGÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane 'de öğleden sonra etkili olan kar yağışı sonrası Zigana Dağı'nda bazı sürücüler zor anlar yaşadı. Trabzon'dan Gümüşhane 'ye giden Emre Karakaş idaresindeki 49 AY 454 plakalı kamyon, yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.

Gana Kar Yağışı Trol 

İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı