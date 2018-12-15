Zigana Dağı'nda kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı

-Snowboard ve kar motoruyla kayanlar

-Kızakla kayanlar

-Snowboardla kayıp düşenler

-Kızak pistinden genel görüntü

-Otelden genel görüntü

-Otel alanında oynayan öğrenciler

-Kayak pisti uzaktan görüntü

-Kızakla kayanlar ve düşenler, gülenler

-Alanda horon oynayanlar

-Kayak pisti

-Çuval yarışması ve düşenler

-Kayak odası detayı

-Papağan Yattara'nın sahibiyle röportaj

-Papağanı sevenler

-İşletmeciyle röportaj

-Otel ve tesisten genel görüntüler



( GÜMÜŞHANE )- Zigana’da kayak sezonu başladı- Yüzlerce kişi kızak ve kayakla kaymak için Zigana’ya akın etti- Kızak pistinde kahkaha sesleri rüzgar sesine karıştı- Yattara ve Alex Zigana’nın maskotu oldu GÜMÜŞHANE



- Gümüşhane’nin Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana Gümüşkayak kayak tesislerinde kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı. Yüzlerce insan kayak ve kızakla kaymak için Zigana’ya akın etti. Hafta içi gerçekleşen kar yağışının ardından Doğu Karadeniz Bölgesinin en önemli kayak merkezi olan 2 bin 100 metre rakımdaki Zigana Gümüşkayak kayak tesislerinde kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı. Kar ezme makinesiyle ezilen pistlerde hem kayak hem de kızak sever vatandaşlar bölgeye akın ederken hem Trabzon hem de Gümüşhane’ye 45 dakikada mesafedeki bölgeye çok sayıda tur firması da kafileleri taşıdı. Yüzlerce genç ve çocuk kızaklarla kayarak hem stres atıp hem de günün tadını çıkarırken kızaktan düşen çok sayıda vatandaşın attığı kahkaha sesi rüzgarın sesine karıştı. Çalan müzik eşliğinde horonların oynandığı, halayların çekildiği Zigana dağında bazı tur firmaları düzenledikleri organizasyonlarla çuval yarışması gerçekleştirdi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte çuvalları ayağına geçiren gençlerin düşmeleri de gülüşmelere sahne oldu. Yattara ve Alex Zigana’nın maskotu oldu Tesislerde bulunan Yattara ve Alex isimli papağanlar ise başta çocuklar ve yabancı turistler olmak üzere 7’den 70’e herkesin ilgisini çekiyor. Papağanı ellerinde veya omuzlarında tutan çok sayıda misafir fotoğraf çektirerek anında tesisteki baskı merkezinden alabilirken, fotoğrafçı Burak Yılıkyılmaz, yaklaşık 2 aydır Zigana’da fotoğraf hizmeti verdiklerini söyledi.



Yılıkyılmaz, “Daha önce Antalya, Bursa, İstanbul’da çalıştık. Orada da kayak merkezlerinde ve otellerde çalıştık. Papağanın adı Yattara. Gelen misafirlerimizden arzu edenlere fotoğraf çekiyoruz. Yerli misafirden çok yabancı turistler daha çok tercih ediyor. Daha çok Arap turistler ilgi gösteriyor. Özellikle çocuklar çok seviyorlar” dedi.

“Trabzon, Giresun, Ordu, Rize, Samsun, Gümüşhane’den tüm kayak severler burada” İşletmecilerden Mustafa Eroğlu ise hafta içi gerçekleşen kar yağışının ardından kar kalınlığının 80 santimetreye ulaştığını belirterek, “Pistlerimizi hazırlayarak kış sezonunu açtık. Hem kızak hem kayak pistleri hizmete hazır durumda. Bugün de Trabzon, Giresun, Ordu, Rize, Samsun, Gümüşhane’den tüm kayak severler burada. Kayak var, kızak var, snowboard var, kar motorlarımız var. Kartopu çoban ateşi yakılarak eğlence ve oyunlar oynanıyor. Değişik aktivitelerimiz var” dedi.

Bu yıl ki sezondan umutlu olduklarını dile getiren Eroğlu, “Yarın daha çok misafir bekliyoruz. Yollarımız devamlı açılıyor. Otelimizde konaklama hizmetimiz de var. Restoranımız, kafeteryamız var. Misafirlerimiz doğal kuzu etinden yemeğini yedikten sonra kahvesini, çayını içebiliyor. İnsanlar Zigana’ya stres atmak için, yerli kuzu etinin tatmak, manzarası ve doğasını yaşamak için gelir. Hafta sonları hem Trabzon’dan hem Gümüşhane’den turlar düzenleniyor. Yani aracı olmayanlar da bu turlarla gelebiliyor” şeklinde konuştu.



