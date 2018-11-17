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17 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Zigana'da drifte ceza yağdı...Drift yapmak için toplanan 12 araç sürücüsüne 50 bin TL ceza

Zigana'da drifte ceza yağdı...Drift yapmak için toplanan 12 araç sürücüsüne 50 bin TL ceza

Zigana mevkiinde drift görüntüsü

Para Cezası Jandarma Gana Irak 

--arşiv-
-geçtiğimiz yıllarda yapılan drift görüntüleri

( GÜMÜŞHANE )- Zigana Dağı Tüneli mevkiinde karda drift yapan 12 araç sürücüsüne yaklaşık 50 bin TL ceza kesildi GÜMÜŞHANE

- Trabzon'dan Zigana Dağı Tüneli mevkiine drift yapmak üzere gelen 12 araç sürücüsüne yaklaşık 50 bin TL'lik para cezası kesildi. Alınan bilgiye göre, dün akşam Gümüşhane-Trabzon karayolu Zigana Dağı Tüneli mevkiine Trabzon'dan drift yapmak için çok sayıda araç geldiği ihbarını alan jandarma ekipleri bölgeye giderek araştırma yaptı. Yapılan çalışma sonucunda bu mevkide araçları karlı ve buzlu yolda kaydırak trafiği tehlikeye düşürdüklerini tespit eden jandarma ekipleri dirift yapan 12 araç sürücüsüne 48 bin 495 TL para cezası uygulayarak işlem yaptı.
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