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03 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Zifte yapışarak mahsur kalan yavru köpekleri Mehmetçik ve işçiler kurtardı Video

Zifte yapışarak mahsur kalan yavru köpekleri Mehmetçik ve işçiler kurtardı Video

köpeğin kurtarılması

Mahsur Kaldı Yavru Köpekler Gümrük Kapısı Yol Çalışması Askeri Birlik 

-işçi ile röportaj
-köpekten detaylar

( ARDAHAN ) ARDAHAN

- Ardahan’ın Çıldır ilçesinde yol kenarına dökülen yakıt atıklarına yapışarak mahsur kalan yavru köpekler işçiler ve Mehmetçiğin çabası sonucu kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre Ardahan Çıldır Aktaş Gümrük kapısında yol çalışması yapan özel bir firmanın ekipleri yol kenarında zifte yapışmış yavru hayvanları fark edince yardıma koştular. İran’a giden bir tırın tankerini boşalttığı belirtilen bölgede bulunan köpekler zifte yapışarak bölgede mahsur kaldılar. İşçiler bir süre yavru köpekleri kurtarmaya çalışmasına rağmen başarılı olamayınca yakın bölgede bulunan askeri birlikten destek istediler. Bölgeye gelen askerler işçilerle birlikte zifte saplanan yavru köpekleri kurtarmayı başardı. Su ile köpekleri yıkayan Mehmetçik ve işçiler yaralanan köpeklere ilk müdahaleyi burada yaptılar. İşçiler, “Gümrük kapısında yol yapımında çalışıyoruz. İran’dan Gürcistan’a bitüm (zift) taşıyan bir tanker gümrük kapısında yol kenarına dökmüş. Köpekler de içine girince bir daha çıkamamışlar. Yapı firmasında çalışan harita ekibi olarak gördük ve çıkarmaya çalıştık ancak başaramadık. Askerler yardıma gelip çıkarttılar” diye konuştu.

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