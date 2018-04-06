'Zeytinyağının er meydanı'nda 104 numune yarıştı - MUĞLA
"Zeytinyağının er meydanı"nda 104 numune yarıştı - MUĞLA - "Zeytinyağının er meydanı"nda 104 numune yarıştı - Tadım yarışmasından genel ve detay görüntüler - Zeytindostu Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ertür'ün açıklaması - Zeytindostu Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Totoş'un açıklaması - Tadım uzmanı Serdar Öçten Ünsal'ın açıklaması"Zeytinyağının er meydanı"nda 104 numune yarıştı - Muğla 'da Zeytindostu Derneğince 11. Zeytinyağı Kalite Yarışması yapıldı - Derneğin yönetim kurulu üyesi Ertür: - "Bu etkinliğimizi yıllardır 'Zeytinyağının Oscarları' olarak ifade ediyoruz. Bazıları da burası için 'zeytinyağının er meydanı' diyor"MUĞLA (AA) - Muğla 'da, üreticilerin "Zeytinyağının er meydanı" olarak adlandırdığı 11. Zeytinyağı Kalite Yarışması düzenlendi. Zeytindostu Derneğince Menteşe ilçesinde Muğla Ticaret Borsası'nda düzenlenen 11. Zeytinyağı Kalite Yarışması’nın Duyusal Analiz toplantısında 104 numune, 24 jüri üyesi tarafından değerlendirildi.Isı ve ses yalıtımlı odada gerçekleştirilen yarışmada, özel bardaklara doldurulan zeytinyağları, uzman tadımcılar tarafından önce koku, daha sonra ise tadılarak derecelendirildi.Yapılan derecelendirmeye göre numuneler, premium, altın, gümüş ve bronz olarak listelendi.Yarışmada dereceye giren yağların önümüzdeki günlerde açıklanacağı, ödüllerin Gaziantep'te düzenlenecek törende sahiplerine verileceği öğrenildi. - Zeytinyağının şampiyonlar ligiZeytindostu Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ertür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışmadaki numune katılımının bir rekor olduğunu söyledi.
Türkiye'nin farklı bölgelerindeki kaliteli zeytinyağı üretimini teşvik etmeyi amaçladıklarını aktaran Ertür, şunları kaydetti:"Teşvik etmek, bir yandan da bu yağların kalitelerini belirlemektir. Bu yarışmayla zeytinyağının şampiyonlar ve yerel ligini belirliyoruz. Zor bir süreçle hazırlanan zeytinyağları yine zor bir süreçle derecelendiriliyor. Tadı, lezzeti ve aroması kalıcı hangi numuneler varsa daha üst gruplarda değerlendiriliyor. Bu etkinliğimizi yıllardır 'Zeytinyağının Oscarları' olarak ifade ediyoruz. Bazıları da burası için 'zeytinyağının er meydanı' diyor.Zeytindostu Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Totoş da Türk zeytinyağı üreticilerinin uluslararası standartların üstünde ürün üretebildiğini dile getirdi.Yarışmanın jüri üyelerinden tadım uzmanı Serdar Öçten Ünsal ise tüketiciye daha sağlıklı ve kaliteli zeytinyağı ulaştırılmasının hedeflendiğini ifade etti.