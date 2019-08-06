Zeytinlik alandaki yangın söndürüldü - AYDIN

- Aydın 'da zeytinlik alanda yangın - Yanan alandan ve yangın söndürme çalışmalardan detaylarGÜNCELLEME - Aydın 'da zeytinlik alanda yangın - Efeler ilçesindeki yangın söndürüldü, 200 dönümlük alan alevlerden zarar gördüYANGININ SÖNDÜRÜLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİAYDIN (AA) - Aydın 'ın Efeler ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü.Böcek mevkisindeki yangına, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler 4 arazözle karadan, 4 helikopterle de havadan müdahale etti.Rüzgarın etkisiyle yayılan yangını söndürme çalışmalarına Aydın İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler de destek verdi.Olay yerine gelen zeytinliklerin sahiplerinden bazıları ise yangını görünce fenalaştı. Bazı vatandaşlar da kovalarla yangını söndürmeye çalıştı.Güçlükle kontrol altına alınarak söndürülen yangında, 200 dönümlük alanın zarar gördüğü belirtildi.
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