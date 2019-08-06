Zeytinlik alanda yangın - AYDIN

- Aydın 'da zeytinlik alanda yangın - Yangın çıkan alandan görüntü - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi Aydın 'da zeytinlik alanda yangın - Efeler ilçesindeki yangını ekipler kontrol altına almaya çalışıyorAYDIN (AA) - Aydın 'ın Efeler ilçesinde zeytinlik alanda yangın çıktı.Böcek mevkisindeki yangına, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler 4 arazözle karadan, 4 helikopterle de havadan müdahale ediyor.Rüzgarın etkisiyle yayılan yangının 100 dönümlük alanda etkili olduğu belirtildi.Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.Bu arada, olay yerine gelen zeytinliklerin sahiplerinden bazıları ise yangını görünce fenalaştı.
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