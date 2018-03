Zeytinli Mahallesine zeytin fidanı dağıtıldı

-GENEL DETAYLAR



- Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çiftçilere vermiş olduğu destek kapsamında zeytin fidanı dağıtımına Zeytinli Mahallesi’nde devam etti. Çiftçilere daha önce 2 bin ton Ceyhan 99 buğday tohumu, 2 bin ton gübre ve 3 bin 500 ton hayvan yemi dağıtan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 500 bin adet zeytin fidanı desteğinde bulunarak üretimi teşvik etmek için proje başlatmıştı. Başkan Tahmazoğlu proje kapsamında Zeytinli Mahallesi’nde zeytin fidanı dağıtımı yaptı. Gerçekleştirilen dağıtım törenine AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mehmet Karayılan, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, zeytin fidanı dağıtımının önemine değinerek, “Eski adı Ulumahsere olan Zeytinli Mahallemizin Gaziantep savunmasında çok önemli bir yeri olduğunu, 1920-21 yıllarında bu bölgede çok şiddetli çatışmaların yaşandığını biliyoruz. Şahinbey’in ve bu uğurda can vermiş birçok şehidimizin bu bölgede çok yoğun çatışmalar yaşadığını ve Milli mücadelede buranın çok önemli ve değerli olduğunu biliyorum. Bu anlamda Gaziantep’in Milli Mücadelesinde bulunmuş emek vermiş şehit ve gazi olmuş ecdadımızı rahmetle anıyorum. Zeytin Dalı harekâtına çok yakın bir bölgedeyiz ve dinimizce kutsal sayılan insanlar tarafından da meyvesiyle ve sıhhatiyle faydalı olan zeytin fidanı dağıtımı için bir araya geldik. Bu fidanlarının önümüzdeki yıllar içerisinde şehrimize önemli bir katkı sağlayacağına inanıyorum. Zeytinyağı, talebi fazla olan önemli bir ihracat ürünü. Ben inanıyorum ki, dağıtılan bu zeytin fidanları Gaziantep’e sofralık zeytin ve zeytinyağı konusunda da değer katacaktır. Türkiye de birçok örnek projelere imza atan ve öncülük eden Şahinbey Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Tahmazoğlu ve ekibini tebrik ediyorum” dedi.

Çiftçilere müjde Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çiftçilere müjde vererek zeytin fidanı dağıtım sayısını 500 bin’den 600 bin’e çıktığını belirterek “Tarım İl Müdürümüz ile yaptığımız istişare sonrasında çiftçilerimize nasıl destekte bulunuruz ve nasıl geniş alana hitap edebiliriz dedik. Öncelikle 2 bin ton sertifikalı buğday tohumu dağıttık ve şöyle bir faydasını gördük. Daha önce tarlası boş kalan ekim yapmaya gücü yetmeyen birçok çiftçimiz tarlalarına bu tohumları ekti. Sonrasında çiftçilerimizden gübre talebi geldi ve 2 bin ton gübre alarak yine çiftçilerimize dağıttık. Ardından hayvan yetiştiricilerimize 3 bin ton hayvan yemi dağıtımı gerçekleştirdik. Biliyorsunuz Şahinbey Belediyesi olarak şehrimizin yeşil oranını arttırmak için her yıl ağaç dağıtımı yapıyoruz. Ancak sonra bazı istişareler sonrasında zeytin fidanı dağıtımına karar verdik ve 500 bin adet zeytin fidanı alarak çiftçilerimize dağıtmaya başladık. Daha önce yapılan ön talepte 350 bin civarında çiftçilere dağıtımı yapılıp kalan kısmını da vatandaşlarımıza dağıtırız diye hesapladık. Ancak şuana kadar çiftçilerimizden gelen başvuru sayısı 459 bin oldu. Bizim daha önce beklediğimiz sayının üzerinde bir talep oldu. Bizim yaptığımız ihalelere göre yüzde 20 artış ve azaltma hakkımız var. Bu yüzde 20 artış hakkımızı kullanacağız. Böylece dağıtacağımız zeytin fidanı sayısını 600 bin bine çıkarmış olacağız” ifadelerini kullandı. 459 bin fidan dağıtıldı Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mehmet Karayılan, Şahinbey Belediyesi’nin çiftçilere önemli destekler sağladığına değinerek, “Çiftçilerimize yapılan her katkı bize yapılmış oluyor. Bizde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olarak Şahinbey Belediyemiz ile el ele yapılan programlarda elimizden geldiği kadar çaba sarf ediyoruz. Bu gün itibariyle 459 bin fidemizin dağıtımı yapıldı. Daha önce buğday, gübre ve hayvan yemi dağıtımları gerçekleştirildi.

Bundan sonrada Şahinbey Belediyesi ile birlikte değişik projelere imza atacağız. Şahinbey Belediye Başkanımızın bu projelerde bizden isteği; yapılanları sadece Allah rızası için yapın ve kimse arasında hiçbir ayrım yapmayın dedi.

Bizde devlet adabıyla bizlerden istenen ne varsa yerine getirmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Çiftçiye önemli destekler sağlandı Zeytinli Mahalle Muhtarı Erol Bozkurt, Şahinbey Belediyesi’nin çiftçilere verdiği desteğin önemini belirterek, “Şahinbey Belediyesi çiftçiye verdiği desteklerle bir ilki gerçekleştirdi. Çiftçilere buğday tohumu, gübre, hayvan yemi ve zeytin fidanı dağıtımı yaparak büyük bir destek sağladı. Bu desteklerinden dolayı Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ederim” dedi.