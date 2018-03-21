Zeytinköy’e 64 bin Adaçayı fidanı

-tören alanı detay

-dağıtımı yapılacak adaçayları detay

-muğla orman bölge müdür yardımcısı enver demirci konuşma

-Muğla gıda tarım ve hayvancılık il müdürü şakir fırat erkal konuşma

-menteşe kaymakamı caner yıldız oknuşma

-adaçayı fidelerinin dağıtımı

-protokol adaçayı fidesi dikmesi

-protokol zeytin fidanı dikmesi

-mahalle sakinleri zeytin fidanı dikmesi



( MUĞLA ) -- Geçen yıl 300 hektar ormanlık alan, 50 ev, 10 ahır ve 2 deponun yandığı Menteşe ilçesine bağlı Zeytinköy Mahallesinde vatandaşlara 64 bin adet Adaçayı fidanı dağıtılırken, 7 bir adet Zeytin fidanı dikimi tamamlandı. MUĞLA



- Muğla’nın menteşe ilçesine bağlı Zeytinköy mahallesinde 21 Mart Dünya Ormancılık Haftası etkinlikleri kapsamında yangından zarar gören Zeytinköy ve Dağpınar mahallesi sakinlerine gelir getirici ürünlerden 64 bin adet adaçayı fidanı dağıtımı yapıldı. Yanan alanlara Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 7 bin adet Zeytin fidanı dikimi de bugün tamamlanırken, bal ormanı çalışmalarının bu yıl içinde tamamlanacağı açıklandı. Zeytinköy Mahallesinde düzenlenen törene Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Menteşe İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Gürcan Özdilek, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Şakir Fırat Erkal, AFAD İl Müdürü Mustafa Temem Kışlal, Orman Bölge Müdür Yardımcısı Enver Demirci, Zeytinköy ve Dağpınar Mahallesi sakinleri katıldı.

“Zeytin fidanlarının 2 yıl bakımını yapacağız” Törende konuşan Muğla Orman bölge Müdür Yardımcısı Enver Demirci, “Yangından sonra iyileştirme çalışmaları hemen başladı.

Bu sahada 7 bin adet zeytin ağacı dikilerek gelir getirici tür olarak orman kurulmuş, 7 bin adet fidanın 2 yıllık bakımı da Orman Genel Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüğü olarak biz yapıp 2 yıl sonra Zeytinköy ve Dağpınar halkına faydalanmaları için sertifika ile teslim edilecektir. Ayrıca yangında hayvanı zarar gören üç aile hayvan hibesi yapıldı ve 5 aileye arıcılık kredisi verildi” dedi.

64 bin adet Adaçayı fidesi Muğla Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Şakir Fırat Erkal ise, “Bakanlığımızın Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü ile yaptığımız bir projemiz vardı. Itri ve Tıbbi Bitkiler ile Boya Bitkilerinin Üretimini Geliştirme ve yaygınlaştırma Projesi. Bu sene demostrasyon bahçelerine kuracağımız çalışmalarda büyük bir kısmını afet yaşadığı için Zeytinköy’e ayırdık. Bugün burada 64 bin adet adaçayı fidesi dağıtacağız” dedi.

“Deli Memed yapacağını yaptı” Menteşe Kaymakamı Caner yıldız, yangın sonrası yapılan çalışmalar ve vatandaşların yanan evlerinin yapımı ile ilgili bilgi verdi. Yıldız, “Muğla’nın sigortası Orman bölge Müdürlüğümüz. Anında tüm imkanlarını seferber ederek etkin bir müdahalede bulunuyorlar. Gerçekten büyük bir afattı. Ama Allah’a şükür can kaybımız olmadı. Burasının bir rüzgârı var. Deli Memet. Biz geldiğimizde orman yangını hemen hemen söndürülmüştü. Adı üstünde Deli Memed’in ne yapacağı belli olmadı. Birden döndü ve yangın büyüdü. Burada yanan alana 7 bin tane zeytin fidanı dikildi. 300 dönüme yakın da ‘Bal Ormanı’ hazırlığı var. Bu da bu sene içinde gerçekleştirilecek. 64 bin adet Adaçayı fidesi veriyoruz” dedi.

Yanan evler ne zaman yapılacak? Kaymakan Yıldız, evleri yanan vatandaşların evlerinin ne zaman yapılacağı sorusunu da cevaplandırırken, “Bütün köylülerimizin beklediği evlerimiz ne sakan yapılacak? Ne zamane evlerimize geçeceğiz? Bununla ilgili Çevre İl Müdürlüğümüz elemanları ile çalışmalar bitti. Tahmin ediyorum ilk belirlemelere göre 50 konutumuz, 10 ahırımız ve 2 de depomuz yandı. Bunlar için kesin hak sahipliği komisyonu kurulacak. Bu hafta içerisinde bu komisyon oluşturulacak. Ankara’dan da izin alınarak gerçek hak sahiplerini kesin olarak belirleyeceğiz. Belirlenecek yöntem ile evler hemen süratle yapımı başlanacak” dedi.

64 bin Adaçayı fidesi hak sahiplerine dağıtıldı Konuşmaların ardından Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından temin edilen 64 bin adet Adaçayı fidesi protokol tarafından Zeytinköy ve Dağpınar Mahallesi sakinlerine dağıtıldı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından dikimi başlanan 7 bin zeytin fidanının son fidanları da protokol, çocuklar ve mahalle sakinleri tarafından araziye dikildi. (BT)

