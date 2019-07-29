Zeytinburnulu çocuklara belediyeden ücretsiz yüzme kursu İzle

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( İSTANBUL )- Yüzme kurslarına çocuklar yoğun ilgi gösteriyor İSTANBUL



- Zeytinburnu Belediyesi, çocukların yazı iyi değerlendirmelerini sağlamak amacıyla 7 farklı sitede ücretsiz yüzme kursu gerçekleştiriyor. Yüzme öğrenmenin yanı sıra arkadaşlarıyla eğlenme fırsatı bulan Zeytinburnulu çocuklar suyun tadını doyasıya yaşadı. Zeytinburnu Belediyesi tarafından projelendirilen yüzme kursu etkinliği 7 farklı site de devam ediyor. Yüzme eğitimi alan 6-12 yaş arası çocuklar havuzlara yoğun ilgi gösterdi. Belirli gruplar halinde uzman yüzme hocalarından eğitim alan çocuklar, kurs sonrasında ise gerçekleştirilecek yarışmayla ödüllendirilecek. Ailelerinin de çocuklarını takip ettiği etkinlikler sayesinde çocuklar suyun tadını doyasıya çıkardı. Haftanın iki günü gerçekleşen kurslarda gruplara ayrılan çocuklar, 1 saat yüzme eğitimi alıyor. Profesyonel antrenörler tarafından verilen kurslarda çocuklara yüzmenin ilk aşaması olan; Serbest, sırt, Kurbağa, Kelebek ve suda nefes alma, gibi temel eğitimler veriliyor. 3 ay devam edecek kurslar da yaz dönemine ait eğitimlerin Eylül ayında son bulacağı belirtildi. “Kursla hem spor yapıp hem de yüzme öğrenebiliyorum” Yüzme eğitimi alan İdil Durul Dinçer, “Burada ücretsiz şekilde yüzme kursundan yararlanabiliyoruz. Çok eğleniyoruz. Hocalarımızda sağ olsun çok iyi şeyler öğretiyorlar. Sırt, serbest, doğru nefes alma gibi. Biraz da iyiydi yüzmem ama burada baya bir gelişti. Yüzme konusunda ileri de kendimi yüksek yerlerde görebilirim. Eğer bu kurs olmamış olsaydı, evde tablet, telefon veya bilgisayar başında oyun oynayacaktım. Ama bu kursla hem spor yapıp hem de yüzme öğrenebiliyorum” dedi.

“Havuzda olmasaydım, evde oturup televizyon izleyecektim” Gülay Acemoğulları, “3 haftadır ders alıyordum, yüzmeyi bilmiyordum çok iyi yüzme öğrendim. Hocalarımız bizimle çok iyi ilgileniyor. Denizden çok havuzu seviyorum. Şu an burada olmasaydım, evde oturup televizyon izleyecektim. Çok sıkılacaktım. İyi ki hocalar eşliğinde ders alıyoruz. Zeytinburnu Belediyesine ve hocalarıma çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

“Derslerimiz tamamen ücretsiz bir şekilde verilmektedir” Zeytinburnu Belediyesi olarak ücretsiz öğrettiklerini belirten yüzme eğitmeni Eray Akbulut, “Zeytinburnu Belediyesi olarak buraya hizmet veriyoruz. 1 saat boyunca eğitimimiz oluyor. Salı Perşembe günleri 4 siteye gidiliyor. Çarşamba Cuma günleri ise 3 siteye gidiliyor. Eğitimlerimiz site eğitimleri üzerine oluyor. Serbest, sırt, Kurbağa, Kelebek bu tarz sitillerimizi öğretiyoruz. Derslerimiz tamamen ücretsiz bir şekilde verilmektedir. Başkanımız Ömer Arısoy’un kendisinin sunduğu bir projeydi. Zeytinburnu’nda yüzme bilmeyen kalmasın sloganını daha geniş çapta yaydığımız projemiz oldu. Bu kurs 3 ay sürüyor. Şu anda 3’üncü haftamızdayız. 8’inci dersimizi yaptık. Baya verim aldık. Çocuklarımız yüzmeyi öğrenmeye başladı.

Zaten bunun sonunda madalya törenimiz olacak. Katılımları site yönetimiyle birlikte isim yazdırıyorlar. Daha sonra derslere başlayabiliyorlar. Ortalama 20 çocuğumuz oluyor. Yüzme bilen ve bilmeyen olarak da ikiye ayırıyoruz. İki ayrı hoca eşliğinde ders veriliyor. Kapsamlı bir şekilde bilmeyenleri de öğrendikten sonra bilen gruba aktarıp üst üzerine stil öğretiyoruz” dedi.

“Eğleniyoruz, keyifli bir aktivite oluyor” Keyifli bir aktivite olduğunu söyleyen site sakini Esra Töksöz, “Zeytinburnu Belediyesine teşekkür ediyorum. Bu yüzme kursunu bize ücretsiz olarak sunduğu için. Kızımı getiriyorum. Eğleniyoruz, keyifli bir aktivite oluyor. Her zaman inmeme gerek kalmıyor. Kızım hocalarla keyifli bir şekilde yüzüyor, aklım kalmıyor. Bende rahat bir şekilde evde işimi gücümü tamamlıyorum. Site yönetiminin duyurusu oldu, mesaj geldi. Bizde böyle bir arayış içerisindeydik” şeklinde konuştu.

“Zeytinburnu Belediyesi’nden de çok kıymetli hocalar geliyor” Çocuklarının küçük yaşta yüzme öğrenmesi için yüzme kursuna getirdiğini ifade eden Esra Kamer, “Site bize böyle bir imkan sundu. Zeytinburnu Belediyesi’nden de çok kıymetli hocalar geliyor. Çocuklara çok güzel yüzme öğretiyorlar. Yaz içinde çok güzel bir aktivite oldu. Çocuklar evde sıkılıyorlardı. Yüzme eğitimi almaları da onlar açısından iyi oldu. Küçük yaşta bu eğitime başladılar. Biri 3 buçuk diğeri de 5 yaşında. İkisi de katılıyor yüzme kursuna. Baya hareket öğrendiler, özellikle artistlik hareketler. Ben aslında evden çalışıyorum. Çocuklar burada kaliteli zaman geçiriyorlar. Eğitmenler gözetiminde olduğu için kesinlikle aklım kalmıyor. Biz anneler de burada onları izlerken, 1-2 saat dinlenmiş oluyoruz” ifadelerinde bulundu.

