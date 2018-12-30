Zeytinburnu sahilde boğazından bıçaklanan yabancı uyruklu kişi hayatını kaybetti

-Cesedin üzerinin örtülmesi

-Polis ekiplerinin inceleme yapması

-Görgü tanığı röp

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( İSTANBUL )- Zeytinburnu sahilinde korkunç olay: Boğazından bıçaklayarak öldürdü İSTANBUL



- Zeytinburnu Kazlıçeşme sahilinde yabancı uyruklu iki kişi arasında çıkan tartışmada bir kişi boğazından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olay saat 15.00’te Zeytinburnu Kazlıçeşme sahilinde gerçekleşti. İddiaya göre yabancı uyruklu olduğu öğrenilen iki kişi arasında sahilde bulunan yürüyüş yolunda henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine yabancı uyruklulardan biri yanındaki bıçağı çıkararak diğerini bıçakladı. Boğazına aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan yabancı uyruklu kişi, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaşanan vahşi cinayete şahit olan bir vatandaş ise kavgayı ayırmaya çalıştığını söyledi.



Cinayeti işleyen şahısla aralarında kısa bir mesafe olduğunu ifade eden görgü tanığı, “Biraz konuştular. Ondan sonra debelenmeye başladılar, o esnada bıçak çıkardı. Ben bıçaklı kişiye karşı elimi kemerimi attım. Kemeri çıkarayım hesabı. 1 kişiydi kaçtı gitti ama çok fena bıçakladı” dedi.

Kısa sürede olay yerine gelen emniyet ekipleri yapılan incelemelerin ardından vahşi cinayeti gerçekleştiren zanlıyı yakalama için çalışma başlattı. (SA-HK-

