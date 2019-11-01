Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Zeytinburnu’ndaki silahlı saldırının faili yakalandı

Zeytinburnu’ndaki silahlı saldırının faili yakalandı

Güvenlik kamera görüntüleri

Adli Kontrol Tekel Bayisi Silahlı Saldırı Sağlık Ekipleri Saldırı 

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilişleri,
-Detaylar.

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Zeytinburnu’nda bir kişinin silahla vurularak yaralanmasıyla ilgili yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Geçtiğimiz Pazartesi günü Merkezefendi Mahallesinde gece saat 23.00 sıralarında meydana gelen olay, iddiaya göre şöyle gerçekleşti. Mehmet Emin P.(29) ile Ali T.(30) isimli iki arkadaş arasında bulunan alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı. İddiaya göre çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Ali T. yanında getirdiği tabancayı arkadaşı Mehmet Emin P.’ye doğrultarak ateş etti. T., arkadaşını silahla yaralayarak olay yerinden kaçarken, Mehmet Emin P., olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekiplerince çevredeki bir hastaneye kaldırdı. Daha sonra çalışma başlatan Zeytinburnu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olay sırasında silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişinin Ali T. olduğunu belirledi. Zanlıyı kısa sürede gözaltına alan polis, olayda kullanılan silahın denize atıldığını tespit etti. Polis, tabancanın Özkan Y.(21) tarafından temin edildiğini öğrenmesi üzerine düzenlediği ikinci operasyonda ise Özkan Y.’yi de gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli 30 Ekim’de adliyeye sevk edildi. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren Ali T. tutuklanırken, saldırıda kullanılan silahı zanlıya teslim eden Özkan Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan saldırıda kullanılan silahın bir tekel bayisinde teslim edilişi güvenlik kamera kayıtlarına da yansıdı. (SK- ÖY-
loading...
İlgili Foto Galeriler
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Ankara'da kanlı infaz! 2 ölüAnkara'da kanlı infaz! 2 ölü
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Okul yolunda anne ve kızına silahlı saldırıOkul yolunda anne ve kızına silahlı saldırı
Küfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdıKüfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdı
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı