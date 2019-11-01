Zeytinburnu’ndaki silahlı saldırının faili yakalandı

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilişleri,

-Detaylar.



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Zeytinburnu’nda bir kişinin silahla vurularak yaralanmasıyla ilgili yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Geçtiğimiz Pazartesi günü Merkezefendi Mahallesinde gece saat 23.00 sıralarında meydana gelen olay, iddiaya göre şöyle gerçekleşti. Mehmet Emin P.(29) ile Ali T.(30) isimli iki arkadaş arasında bulunan alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı. İddiaya göre çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Ali T. yanında getirdiği tabancayı arkadaşı Mehmet Emin P.’ye doğrultarak ateş etti. T., arkadaşını silahla yaralayarak olay yerinden kaçarken, Mehmet Emin P., olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekiplerince çevredeki bir hastaneye kaldırdı. Daha sonra çalışma başlatan Zeytinburnu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olay sırasında silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişinin Ali T. olduğunu belirledi. Zanlıyı kısa sürede gözaltına alan polis, olayda kullanılan silahın denize atıldığını tespit etti. Polis, tabancanın Özkan Y.(21) tarafından temin edildiğini öğrenmesi üzerine düzenlediği ikinci operasyonda ise Özkan Y.’yi de gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli 30 Ekim’de adliyeye sevk edildi. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren Ali T. tutuklanırken, saldırıda kullanılan silahı zanlıya teslim eden Özkan Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan saldırıda kullanılan silahın bir tekel bayisinde teslim edilişi güvenlik kamera kayıtlarına da yansıdı. (SK- ÖY-



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