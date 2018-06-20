Zeytinburnu’nda uyuşturucu satıcılarına operasyon: 7 gözaltı

-Ele geçirilen maddeler

-Yakalanan zanlıların adliyeye sevk edilişi

-Detaylar.



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Zeytinburnu’nda uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere karşı yapılan operasyonda 7 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre; Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 7 kişiye yönelik çalışma başlattı. Yapılan soruşturmanın ardından madde satışı yaptığı belirlenen kişilere yönelik düzenlenen operasyonlarda B.S.(44), A.G.(27), S.Ö.(24), H.T.(47), G.Ö.(26), F.G.(34) ve M.Y.(30) yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin barındıkları adreslerde yapılan aramalarda 650 gram afyon sakızı, 607 gram metamfetamin ve 7 gram eroin ele geçirildi. Zeytinburnu Asayiş Büro Amirliği’ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Zanlılardan B.S ve H.T. çıkarıldıkları mahkeme tarafından ‘uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5’i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

