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20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Zeytinburnu'nda uyuşturucu operasyonu - İSTANBUL Haberi

Zeytinburnu'nda uyuşturucu operasyonu - İSTANBUL Haberi

- Operasyondan detaylarZeytinburnu'nda uyuşturucu operasyonu - Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandıİSTANBUL (AA) - Zeytinburnu'nda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişiden 2'si tutuklandı.Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma sonucunda, Gökalp ve Nuripaşa mahallelerindeki iki adreste uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edildi.Polisin 10 ve 12 Haziran'da adreslere düzenlediği operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 650 gram afyon sakızı, 606 gram metamfetamin ve bir miktar eroin ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.S. ve H.T. tutuklanırken, 5 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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