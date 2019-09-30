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30 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Zeytinburnu'nda taksiciye gaspçı dehşeti İzle

Zeytinburnu'nda taksiciye gaspçı dehşeti İzle

Sokaktan görüntü

Görgü Tanığı Ağır Yaralı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Linç Girişimi 

-Kalabalıktan görüntü
-Olay yerinden görüntü
-Vatandaşlardan görüntü
-Röportajlar
-Detaylar

( İSTANBUL - ÖZEL)- Ticari taksi sürücü gaspçı tarafından boğazından kesilerek yaralandı- Yaralı sürücü gaspçıyı, boğazı kesik bir şekilde kovaladı İSTANBUL

- İstanbul Zeytinburnu’nda bir taksici, kendisini gasp etmek isteyen müşterisi tarafından bıçakla boğazından yaralandı. Boğazından kanlar akan taksici gaspçıyı kovaladığı sırada yere yığılırken, polis gaspçıyı linç etmek isteyen vatandaşların elinden zor kurtardı. Olay, akşam saatlerinde Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi Şehir Er Murat Güven Sokak içerisinde yaşandı. İddiaya göre, Küçükçekmece Cennet Mahallesinden aldığı yolcuyla sokak içerisine gelen ticari araç sürücüsü 61 yaşındaki Musa Anık, Afgan uyruklu müşterisi tarafından bıçakla gasp edilmek istendi. Ticari taksi sürücüsü direnince, gaspçıyla aralarında boğuşma yaşandı. Tam bu sırada gaspçı, ticari araç sürücüsü Anık’ı boğazından bıçakla keserek araçtan inip kaçmaya başladı.
Boğazı kesik bir şekilde gaspçıyı kovaladı Gaspçının kaçtığını gören ticari araç sürücüsü Anıl, boğazından akan kanlara aldırış etmeden şahsın peşinden koştu. Ticari taksi sürücü bir süre sonra yere yığılırken, durumu gören vatandaşlar gaspçıyı yakalayarak linç etmek istedi. Sokak içerisinde bulunan bir taksi tarafından boğazı kesilerek yere yığılan sürücü Anık, ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Mahalleli gaspçıyı linç etmek istedi Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirirken, sokak içerisinde vatandaşlar ise yakalanan gaspçıyı linç etmek istedi. Tam bu sırada olay yerine gelen polis ekipleri gaspçıyı alarak vatandaşların linç girişimini engelledi. Gözaltına alınan gaspçı polis merkezine götürüldü. Olay yerinde vatandaşları sakinleştiren polis ekipleri ticari taksi üzerinde incelemelerde bulundu. "Arkadaş üstünü çıkartıp boğazını bastırdı" Görgü tanığı Diyar Akyüz o anda yaşananları anlatarak, "Adam arkadan vurulmuştu. Biz koşarak geldik, arkadaş üstünü çıkartıp boğazını bastırdı. Sonra komşumuz arabaya bindirdi. Parası çalındı herhalde siyah bir poşet vardı. Birde bıçak yakalandı" dedi.
"Bağırarak yürüdü. 'İmdat beni kurtarın' dedi" Bir diğer görgü tanığı Özcan Demir ise taksicinin bağırarak, "Taksici şuraya kadar bağırarak yürüdü. 'İmdat beni kurtarın' dedi.
Ondan sonra 'Paramı çaldı' dedi.
Ardından taksiciyi alıp götürdüler, çocuğu da ilerde yakaladılar. Afgan olduğunu söylediler. Taksicinin giderken boğazını tuttuğunu gördüm" ifadesini kullandı. Ticari taksi sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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