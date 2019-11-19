Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Zeytinburnu'nda silahlı kavgaya karıştıkları iddia edilen 5 şüpheli yakalandı - İSTANBUL Haberi

Zeytinburnu'nda silahlı kavgaya karıştıkları iddia edilen 5 şüpheli yakalandı - İSTANBUL Haberi

- Olay anı güvenlik kamerasıZeytinburnu'nda silahlı kavgaya karıştıkları iddia edilen 5 şüpheli yakalandıİSTANBUL (AA) - Zeytinburnu'nda iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya karıştıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 Kasım'da Telsiz Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin çalışma başlattı.Aralarında husumet bulunan iki grubun olay yerine konuşmak için geldikleri, birbirlerini görünce silahlarla ateş açmaya başladıkları, açılan ateşten çevredeki araçların zarar gördüğü ve araç sahiplerinin şikayetçi olduğu öğrenildi.Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Ekipler, 1'i Suriyeli 5 şüpheliyi gözaltına aldı.Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyeden serbest bırakıldı.

Silahlı Kavga Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Irak 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı