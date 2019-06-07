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07 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Zeytinburnu'nda sahte vekalet ile daire satan yabancı uyruklu şahıslar tutuklandı

Zeytinburnu'nda sahte vekalet ile daire satan yabancı uyruklu şahıslar tutuklandı

Tapu müdürlüğünden görüntü

Polis Akalan Harekete Geç Polis Ekipleri Kışla 

-Emniyetten çıkışları

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Zeytinburnu Tabu Müdürlüğü'nde sahte vekalet name ile daire satan 2 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı. Yabancı uyruklu şahıslar, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Zeytinburnu Tabu Müdürlüğü'nde sahte vekalet name ile 2 kişinin daire satışı yaptığı ihbarını alan Zeytinburunu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. 31 Mayıs günü yapılan çalışmalar sonunda yabancı uyruklu Tuerxun H. ( 34) isimli şüpheli şahıs suç üstü yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şahıs olan Wusman A(30) isimli şahıs ise aynı gün yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri biten şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderdi.
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