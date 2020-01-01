Zeytinburnu'nda otobüs kazası: 15 yaralı

-yaralılar

-yolculardan görüntü

-yaralıların ambulansa taşınması

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( İSTANBUL - 3)- Durağa yanaşmak isteyen otobüs bir başka otobüse çarptı İSTANBUL



- Zeytinburnu 10. Yıl Caddesi'nde hızını ayarlayamayan otobüs durakta bekleyen bir başka otobüse arkadan çarptı. Olayda aralarında çocukların da olduğu 15 kişi yaralandığı öğrenildi.Olay Zeytinburnu 10. Yıl Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 10. Yıl Caddesi'nde bulunan durağa yanaşmak isteyen ve hızını ayarlayamayan otobüs durakta bekleyen bir başka otobüse arkadan çarptı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Can kaybının yaşanmadığı kazada aralarında çocukların da olduğu 15 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.



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