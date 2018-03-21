Zeytinburnu’nda Nevruz coşkusu havadan görüntülendi

-Kutlamalar

-Halk oyunu gösterisi

-Vatandaşlardan görüntü

-Protokolün alanı gezmesi

-Ateşin üstünden atlamaları

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Bolluğu, bereketi ve baharı müjdeleyen Nevruz Bayramı, Zeytinburnu’nda çeşitli etkinliklerle kutlandı. İstanbul Valisi Vasip Şahin ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın da katıldığı etkinlikte; Türk halk oyunları, Kafkas halk dansları ile Kafkas ve Uygur müzik gösterileri sergilenerek muhteşem bir görsel şölen oluşturuldu. Yaşanan Nevruz coşkusu havadan görüntülendi. İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kültür A.Ş, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Zeytinburnu Belediyesi’nin iş birliğiyle, Zeytinburnu’nda Nevruz Bayramı coşkuyla kutlandı. Topkapı Kültür Parkı’nda yapılan kutlamalara; İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Türk dünyasından çok sayıda davetli ve vatandaş katıldı.

Demir dövme ve yumurta tokuşturma ritüellerinin gerçekleştirildiği kutlamalarda, davetliler yakılan Nevruz ateşinden atlayarak Nevruz Bayramını kutladı. Türk dünyasından çok sayıda davetlinin de katıldığı etkinlikte; Türk halk oyunları, Kafkas halk dansları ile Kafkas ve Uygur müzik gösterileri sergilenerek muhteşem bir görsel şölen oluşturuldu. Program sonrası İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, yumurta tokuşturarak Demir dövdü. Yaşanan Nevruz coşkusu da havadan görüntülendi. Nevruz kutlama etkinliğinde konuşan İstanbul Valisi Vasip Şahin, “Türk dünyasının ve gönül coğrafyamızın ortak bayramı olan Nevruzu kutluyorum. İnşallah milletimize, ülkemize,gönül coğrafyamıza, tüm kardeşlerimize mutluluklar ve barışa vesile olur. Bugün hepimizin bir arada olduğu birlikte olduğu birlikte sevindiğimiz mili birlik beraberliğimizin tekrar perçinlendiği bir gün. İnşallah bu günlerin kıymetini bilerek geleceğimizi de bugünlerden aldığımız bu ortak duygu ve gelecek hedefi ile birlikte hep beraber gerçekleştirmiş oluruz. Hep beraber geleceğimize yürümüş oluyoruz” ifadelerini kullandı. “Türk coğrafyamıza da, kardeşlik, barış, sevgi, birlik, beraberlik gelmiş olur” Tüm İstanbul’da Nevruz coşkusunun yaşandığını belirten İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, “Milletimizin,Türk dünyamızın Bayramı Nevruz. Nevruz kardeşlik demek, birlik demek, beraberlik demek inşallah bu baharın gelişiyle Türk coğrafyamıza da, kardeşlik, barış, sevgi, birlik, beraberlik gelmiş olur. Bütün milletimizin Nevruzunu bayramını kutluyorum” dedi.



