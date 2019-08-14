Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Zeytinburnu’nda kazaya karışan kuru yük gemisi havadan görüntülendi Haberi

Zeytinburnu’nda kazaya karışan kuru yük gemisi havadan görüntülendi Haberi

Kazaya karışan kuru yük gemisinden görüntü

Kuru Yük Gemisi Sahil Güvenlik Doğuş Trol 

-Genel ve detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Zeytinburnu açıklarında gece saatlerinde çarpışan Liberya bandıralı kuru yük gemisi ile kuru yük tankeri üzerindeki çalışmalar sürüyor. Kazaya karışan kuru yük tankeri gün ağarınca olay yerinden çekilirken kuru yük gemisi ise sahil güvenlik ekiplerinin kontrolünde sahilde bekletilmesi havadan görüntülendi. Marmara denizi Zeytinburnu Ahırkapı açıklarında dün akşam saatlerinde Liberya bandıralı ‘Doric Warrior’ adlı kuru yük gemisi ile Mamma Adam İnresulzadeh isimli tanker bilinmeyen bir sebepten dolayı çarpışmıştı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ekipler çalışmalarını sürdürürken kuru yük tankeri olay yerinden kaldırıldığı görülürken, kuru yük gemisi olan ‘Doric Warrior’ adlı gemi Kıyı Emniyeti ekiplerinin gözetiminde kazanın olduğu yerde bekletildiği görüldü.
Kuru yük gemisi gün doğuşuyla birlikte havadan görüntülendi. (UK-YM-
İlgili Foto Galeriler
Doğu Akdeniz-2017 Davet TatbikatıDoğu Akdeniz-2017 Davet Tatbikatı
İşte isim isim şehir şehir ihraç edilen memurlarİşte isim isim şehir şehir ihraç edilen memurlar
Darüşşafaka Doğuş - Maccabi FoxDarüşşafaka Doğuş - Maccabi Fox
Şehit Aileleri Ve Gaziler Onuruna KahvaltıŞehit Aileleri Ve Gaziler Onuruna Kahvaltı
Ege Denizinde Yasa Dışı GeçişlerEge Denizinde Yasa Dışı Geçişler
Samsunda Kimyasal TatbikatSamsunda Kimyasal Tatbikat
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı