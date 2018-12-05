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05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Zeytinburnu’nda iş yerinde yangın - İSTANBUL Video

Zeytinburnu’nda iş yerinde yangın - İSTANBUL Video

- İtfaiye ekiplerinin 4 katlı iş yerinde çıkan yangına müdahale etmesiZeytinburnu’nda iş yerinde yangın - Yangın nedeniyle konfeksiyon ürünlerinin satıldığı 4 katlı bir iş yerinde hasar oluştuİSTANBUL (AA) - Zeytinburnu’nda 4 katlı bir iş yerinde yangın nedeniyle hasar oluştu.Alınan bilgiye göre, Beştelsiz Mahallesi 105. Sokak’ta konfeksiyon ürünleri satan 4 katlı bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alt katta çıkan yangın kısa sürede diğer katlara da sıçradı. Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı, daha sonra soğutma çalışması yaptı.Yangın nedeniyle iş yerinde ve iş yerinin önünde park halinde olan bir otomobilde hasar meydana geldi.Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Polis Bild Polis Ekipleri Yangına Müdahale Trol 

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