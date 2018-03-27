Zeytinburnu'nda ilkokulda yangın paniği

-Çocuklar ve velilerden görüntü

-Röp.



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Zeytinburnu'nda bir ilkokulun bodrum katındaki depo kısmında yangın çıktı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken çocuklar okuldan tahliye edildi. Yangını duyarak okula gelen veliler panik yaşarken ölen yada yaralanan olmadı. Edinilen bilgilere göre Zeytinburnu Telsiz Mahallesi'nde bulunan Fatma Süslügil İlkokulu'nun bodrum katındaki depo kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına müdahale etmek üzere çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Öğrenciler öğretmenler tarafından yan taraftaki 100. Yıl İlköğretim Okuluna tahliye edildi.İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri okulun depo kısmındaki yangını kısa sürede söndürdü. Ekipler yangını söndürdükten sonra soğutma çalışması yaparak okulun içine dolan dumanı da boşalttı. Yangını duyan veliler ise panikle okula koştu. Çocuklarının iyi olduğunu duyan veliler rahat bir nefes aldı. Aileler çocuklarını alarak evlerine gitti. Yangının neden çıktığını bilmediklerini belirten veliler, "Bize herhangi bir açıklama yapılmadı. Yangın okulun bodrum katında çıkmış. Çocuklarımız iyi çok şükür bir şey yok" dediler. Okulun minik öğrencileri de çıkan yangının etkisiyle gözyaşlarına hakim olamadı. Bazı öğrenciler ise, "Yangın depo kısmında çıktı. Ufak patlama sesleri duyduk. Yangın çıkınca öğretmenlerimiz bizi karşı okula geçirdi" diye konuştular. Olayla ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce inceleme başlatıldı.

