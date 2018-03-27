Zeytinburnu'nda ilkokulda yangın paniği

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( İSTANBUL - 1) İSTANBUL



- Zeytinburnu'nda bir ilkokulun bodrum katında yangın çıktı. Kısa sürede itfaiyenin müdahalesi ile yangın söndürülürken çocuklar okuldan tahliye edildi. Yangını duyarak okula gelen veliler ise panik yaşadı. Edinilen bilgilere göre Zeytinburnu Telsiz Mahallesi'nde bulunan Fatma Süslügil İlkokulu'nun bodrum katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına müdahale etmek üzere çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Okuldaki öğrenciler öğretmenlerin yardımıyla tahliye edildi. Yangını duyarak okula gelen veliler ise panik yaşadı. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülürken, okulda maddi hasar meydana geldi. (ÖFA

