Zeytinburnu’nda ‘Geleceğe Nefes’ için ağaç dikildi

-Başkanın ağaç dikmesi

-Başkanın ağacın dibine toprak atması

-Vatandaşların ağaç dikmesi

-Minik Mustafa’ın ağaç köküne toprak atması



( İSTANBUL ) - İSTANBUL



- Cumhurbaşkanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Geleceğe Nefes’ kampanyası kapsamında Zeytinburnu’nda ağaç dikimi gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Eşi Emine Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı başlatılan ‘Geleceğe Nefes’ kampanyası kapsamında Zeytinburnu Dr. Ziya Gün Parkı’nda Ağaç dikimi gerçekleştirildi.

Ağaç dikim etkinliğine Zeytinburnu İlçe Kaymakamı Mehmet Makas, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Yeşilyurt, başkan yardımcıları ve muhtarlar katıldı.

31 Mart’tan bu yana 999 adet ağaç diktiklerini belirten Arısoy, ‘Geleceğe Nefes’ kampanyası kapsamında bininci ağacı diktiklerini ifade etti.

7’den 70’e vatandaşların katıldığı etkinlikte, ilk küreği Zeytinburnu Belediye Başkanı Arısoy attı. Daha sonrasında beraberindeki protokol ile birlikte birçok vatandaş da kürekleri alarak ağaç dikimine katkı sağladı. Öte yandan 5 yaşındaki Mustafa Demir ise eline aldığı kürekle ağaç dibine toprak atarak örnek bir davranış sergiledi. “Çevre meselesi çok önemli bir meseledir” Ağaçlandırmayı sadece bugüne mahsus yapmadığını belirten Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Ağaçlandırmayı sadece bugüne mahsus yapmıyoruz. 31 Mart’tan beri sadece bu parka 400 yeni ağaç diktik. Bu parkın dışında 600 ağacı toprakla buluşturduk. Zeytinburnu genelinde 31 Mart’tan bu zamana kadar 1000’inci ağacımızı hep birlikte dikeceğiz. Çevre meselesi çok önemli bir meseledir. Tükettiğimiz suyun, elektriğin ve havanın tükenebilir olduğunu hepimiz farkında olmamız lazım. Her bir bireyin tükettiğimiz elektrikten suyuna tükettiğimiz kağıda ve yere attığımız çöpe kadar her gün her an uyanık olmalıyız” ifadelerinde bulundu. “Nefes almak için ağaç diktik” Nefes almak için ağaç diktiğini söyleyen 5 yaşındaki Mustafa Demir, “Cumhurbaşkanımız bir kampanya başlattı. Buraya babamla beraber ağaç dikmeye geldik. Nefes almak için hep beraber ağaç diktik” dedi.

(SS-EG-



loading...