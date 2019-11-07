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07 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Zeytinburnu'nda gasp iddiası - İSTANBUL

Zeytinburnu'nda gasp iddiası - İSTANBUL

- Gasp anı güvenlik kamerası görüntüsü - Zanlının adliyeye sevk edilmesi - Kendisini polis olarak tanıtarak bir kişinin cep telefonunu gasbettiği iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandıİSTANBUL (AA) - Zeytinburnu'nda kendisini polis olarak tanıtarak bir kişinin cep telefonunu gasbettiği iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Yenidoğan Mahallesi'nde Filipinli Moqtar B'nin cep telefonunun, kendini polis olarak tanıtan iki şüpheli tarafından gasbedilmesiyle ilgili çalışma başlattı.Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, düzenlediği operasyonda şüphelilerden Şahin T'yi gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Polis Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Cep Telefonu 

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