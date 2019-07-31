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31 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Zeytinburnu’nda feci kaza...Geri geri gelen kamyonet yaşlı adamı böyle ezdi

Zeytinburnu’nda feci kaza...Geri geri gelen kamyonet yaşlı adamı böyle ezdi

güvenlik kamerası

Güvenlik Kamerası Ayak Parmakları Yaşlı Adam Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Olay anı
-Yaralının ambulansla kaldırılması
-Adil Aslan ile röportaj
-Genel ve detaylar

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Zeytinburnu’nda sokakta yürüyen bir kişi geri gelen kamyonetin altında kaldı. Yaşlı adamın yardımına sürücü ve çevredeki vatandaşlar koşarken, ayak parmaklarında kırıklar olduğu öğrenildi. Olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, 27 Temmuz günü Merkezefendi Mahallesi’nde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 62 yaşındaki Adil Aslan, camiye gitmek için evinden çıkarak sokakta yürümeye başladı.
O sırada sokaktan geri çıkmaya çalışan kamyonetin sürücüsü Aslan’ı fark etmeyerek aracın altına aldı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Adil Aslan’ın bacakları lastiğin altında kalarak sıkıştı. Kamyon sürücüsü ve çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Ayak parmakları kırıldı Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla çevredeki bir hastaneye kaldırılan Aslan’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirlenirken, parmaklarında kırıklar bulunduğu tespit edildi. Olay yerinde incelemelerini yapan polis ekipleri ise kaza ile ilgili inceleme başlattı. Olay anı kamerada Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Aslan’ın yolda yürüdüğü görülüyor. Geri gelerek sokaktan çıkmak isteyen bir kamyon sürücüsü Aslan’a çarpıyor. Kamyonetin altında kalan Aslan, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılıyor. “Gelip bana arkadan vurdu” Camiye gitmek için evden çıktığını ifade eden Adil Aslan, “Ben sokaktan çıkmadan gelip bana arkadan vurdu. Vurduktan sonra arabanın altında inlemeye başladı.
İnsanlar dışarı çıktı. ‘Adamı ezdin. Nereye gidiyorsun?’ diye bağırdılar. Arabayı ileri alarak ayağımın üstünden indi. Parmağımda kırık var. Ödemler oluştu. Ambulansla hastaneye geldim. Cumartesi taburcu ettiler. Ödem oluşunca tekrar hastaneye geldim. Şoförden şikayetçi oldum. Sürecin nasıl işleyeceğini bilmiyorum” diye konuştu.

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