Zeytinburnu’nda eğitimini tamamlayan rehberlere sertifikaları verildi

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Zeytinburnu’nda ilçenin tarihi, turistik, doğal ve coğrafi değerlerini turizme kazandırmak için rehberlere eğitim verildi.

Eğitim programının tamamlayan 99 rehbere sertifika töreni düzenlendi.

Zeytinburnu Belediyesi ve İstanbul Rehber Odası iş birliği ile İstanbul’da faal olarak turist rehberliği hizmeti veren 99 rehbere 10 günlük özel bir eğitim programı düzenlendi.

Rehberlik Eğitimi kapsamında; Zeytinburnu’nun tarihi, turistik, doğal, coğrafi değerlerini turizme kazandırmak, bölgede turizm hareketliliğini arttırmak ve Zeytinburnu’ndaki turizm değerlerinin yerli ve yabancı turizm tüketicilerine uzman rehberler vasıtasıyla doğru bir şekilde aktarılması amacı güdüldü. Eğitimlerini tamamlayan 99 turizm rehberinin sertifikaları Kazlıçeşme Kültür Merkezi’nde verildi.

Törene Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’un yanı sıra İstanbul Rehberler Odası Başkanı Dr. Sedat Bornova ve çok sayıda rehber katıldı.

Rehberler eğitimden çok memnun kaldıklarını ifade etti.

Ayrıca tören sonunda Arısoy, rehberlerle hatıra fotoğrafı çektirdi. “Zeytinburnu’na emek vermeye devam edeceğiz” Rehberlerden olumlu dönüş aldığı için mutlu olduğunu dile getiren Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Zeytinburnu gerçekten anlatılmaya değer bir kültür varlığına sahip bir ilçedir. Konuştuğum rehber arkadaşlar çok güzel şeyler söylediler. Eğitimlerimize önümüzdeki yıl başka arkadaşlarımız için devam etmek istiyoruz. Zeytinburnu’na emek vermeye devam edeceğiz. Taş üstüne taş koyarak ilerleyeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.





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