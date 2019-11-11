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11 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Zeytinburnu'nda düzensiz göçmen operasyonu - İSTANBUL

Zeytinburnu'nda düzensiz göçmen operasyonu - İSTANBUL

- Düzensiz göçmenlerin yakalanma anı - Azerbaycan uyruklu kişinin adliyeye sevkiZeytinburnu'nda düzensiz göçmen operasyonuİSTANBUL (AA) - Zeytinburnu'nda, ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen 10 yabancı uyruklu kişi yakalandı, Azerbaycan uyruklu bir şahıs gözaltına alındı.Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeşiltepe Mahallesi'nde içinde göçmenlerin bulunduğu bir aracı durdurdu. Araçtaki 10 yabancı uyruklu düzensiz göçmen muhafaza altına alınırken araç sürücüsü Azerbaycan uyruklu Ruslan J. (31) gözaltına alındı.Araçta yapılan aramada 4 can yeleği ele geçirildi. Yabancı uyruklu kişiler ifadelerinde para karşılığı anlaşarak Yunanistan'a gitmek için araca bindiklerini anlattı.Yabancı uyruklu kişiler hakkında idari işlem başlatılırken gözaltına alınan Azerbaycan uyruklu Ruslan J. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaçak Akalan Göçmen Operasyonu Nani 

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