Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Zeytinburnu'nda durdurulan otomobilin vites konsolundaki zulada silah bulundu - İSTANBUL

Zeytinburnu'nda durdurulan otomobilin vites konsolundaki zulada silah bulundu - İSTANBUL

- Operasyon anı görüntüleri - Ruhsatsız silahın fotoğrafıZeytinburnu'nda durdurulan otomobilin vites konsolundaki zulada silah bulunduİSTANBUL (AA) - Zeytinburnu'nda asayiş uygulaması sırasında durdurulan otomobilin vites konsolundaki gizli bölmede ruhsatsız silah bulundu.Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği Yunus Timleri, Kazlıçeşme Mahallesi 10. Yıl Caddesi'nde yaptığı asayiş uygulaması sırasında şüphelendiği bir otomobili durdurdu.Araçta yapılan aramada, vites konsolundaki gizli bölmede ruhsatsız silah ve silaha ait şarjör ile mermiler ele geçirildi.Gözaltına alınan araç sürücüsü Vedat A. ve beraberinde Burak A. işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.Görüntülerde, ekiplerin araçta yaptıkları arama sırasında vites konsolu içerisindeki zulayı bulmaları ve zula içerisindeki silahı çıkarmaları yer alıyor.

Ruhsatsız Silah Gizli Bölme Avcılık Mermi Irak 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı