Zeytinburnu'nda cinayet - İSTANBUL Haberi

- Olay yerinden görüntüler - Güvenlik kamerası görüntüleriZeytinburnu'nda cinayet - Tartıştığı arkadaşını 10 yerinden bıçaklayarak öldüren zanlı yakalandıİSTANBUL (AA) - Zeytinburnu'nda gece bir eğlence mekanında eğlendikten sonra tartıştığı arkadaşını sabah evinin önünde 10 yerinden bıçaklayarak öldüren zanlı yakalandı.
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