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30 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Zeytinburnu'nda cinayet - İSTANBUL

Zeytinburnu'nda cinayet - İSTANBUL

- Olay yerinden görüntüler - Görgü tanığı bir vatandaş ile röportajZeytinburnu'nda cinayet - Yabancı uyruklu bir kişi, bıçaklanarak öldürüldüİSTANBUL (AA) - Zeytinburnu'nda bıçaklanan yabancı uyruklu kişi yaşamını yitirdi.Alınan bilgiye göre, Kazlıçeşme sahilinde yabancı uyruklu bir kişiyle ismi öğrenilemeyen bir başka kişi kavga etti. Kavga ettiği kişinin bıçakla boğazını kestiği yabancı uyruklu kişi, ağır yaralandı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde, yaralanan kişinin öldüğünü tespit etti.Ölen kişinin cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis Akalan Sağlık Ekipleri Cinayet Trol 

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