Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Zeytinburnu’nda cinayet anı kamerada Haberi

Zeytinburnu’nda cinayet anı kamerada Haberi

Güvenlik kamera görüntüsü

( İSTANBUL ) -- Arkadaşını defalarca bıçaklayarak öldürdü İSTANBUL

Kamera Cinayet Anı Cinayet 


- Zeytinburnu’nda Ruhi P. isimli şahıs, bir gece önce restoranda tartıştığı arkadaşı Levent Taş'ı bıçaklayarak öldürdü. Cinayet anı güvenlik kameralarına yansıdı. Zeytinburnu'nda bu sabah yaşanan cinayetin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Zeytinburnu’nda dün bir birahanede birlikte içki içen Ruhi P. ve Levent Taş tartışarak kavga etti. Bu sabah silahını alan Levent Taş, Ruhi P.’nin Yeşiltepe Mahallesi 24 Aralık Sokak’ta bulunan evine geldi. Ruhi P.’ye mesaj atan Levent T., aşağı inmesini istedi. Evdeki bıçağını alan Ruhi P. apartmanın önüne indi. İddiaya göre burada tekrar tartışan taraflardan Levent T., Ruhi P.’ye silahla ateş etti ancak isabet ettiremedi. Bıçağını çıkartan Ruhi P. ise Levent T.’yi çeşitli yerlerinden bıçakladı. Levent T. olay yerinde hayatını kaybetti. Dehşete düşüren olay, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde ikili apartmanın önünde tartışıyor. Bu sırada Ruhi P., Levent Taş'ın ateş etmesiyle arabanın arkasına doğru kaçmaya çalışıyor. Bir süre sonra cebindeki bıçağı çıkartan Ruhi P., üzerine gelen arkadaşını defalarca bıçaklıyor. (ÖFA
İlgili Foto Galeriler
Kayıp Olan Yaşlı Kadın Rögarda Ölü BulunduKayıp Olan Yaşlı Kadın Rögarda Ölü Bulundu
Erzurum'daki Cinayet Davasında Flaş GelişmeErzurum'daki Cinayet Davasında Flaş Gelişme
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Ankara'da kan donduran cinayet!Ankara'da kan donduran cinayet!
Şanlıurfa Adliyesi Karıştı...Şanlıurfa Adliyesi Karıştı...
Cinsiyet değiştiren mafya babasına infaz!Cinsiyet değiştiren mafya babasına infaz!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı