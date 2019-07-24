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24 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Zeytinburnu’nda bir kişi kendini doğal gaz borusuna asarak intihar etti

Zeytinburnu’nda bir kişi kendini doğal gaz borusuna asarak intihar etti

Binadan görüntüler

Polis Olay Yeri İnceleme Nadan Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Sağlık ekipleri ve olay yeri inceleme ekiplerinden görüntüler
-Cenazenin tabutla taşınarak arabaya konması
-Detaylar

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

- Zeytinburnu’nda 30 yaşlarındaki Melih Y., isimli adam evindeki kalorifer borusuna kendini kemerle asarak intihar etti. Sabah kalktıklarında çocuklarının intihar ettiğini gören anne ve baba sinir krizi geçirdi. Olay, saat 09.30 sıralarında Zeytinburnu Telsiz Mahallesi İmdat Toraman Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre bir süredir bunalım yaşayan 30 yaşlarındaki Melih Y., isimli adam akşam saatlerinde anne ve babasıyla yaşadığı evine gelerek, odasına girdi. Sabah olduğunda annesi tarafından uyandırılmak istenen Melih Y., iddiaya göre odasında kendisini kalorifer borusuna kemerle asmış şekilde bulundu. Oğullarının kendisini asarak intihar ettiğini gören anne ve baba sinir krizi geçirdi. Bağrışma seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk yaptığı incelemede intihar eden Melih Y.,’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme polis ekipleri ise konunun gerçekleştiği alanda olay yeri incelemesi yaptı. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından intihar eden Melih Y.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.
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