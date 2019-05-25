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25 Mayıs 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Zeytinburnu'nda bir kişi aracında ölü bulundu - İSTANBUL

Zeytinburnu'nda bir kişi aracında ölü bulundu - İSTANBUL

- Olay yerinden görüntülerZeytinburnu'nda bir kişi aracında ölü bulunduİSTANBUL (AA) - Zeytinburnu'nda bir kişi aracında ölü bulundu.Alınan bilgiye göre, kalacak yeri olmadığı gerekçesiyle Zeytinburnu’nda aracında yaşayan Yavuz Gürsoy’un (49) uzun süre otomobilinde hareketsiz vaziyette durması mahalle sakinlerinin dikkatini çekti.Aracın kapısının kilitli olduğunu gören çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.Sağlık ekipleri, otomobilin camı kırılarak araçtan çıkarılan Yavuz Gürsoy’un hayatını kaybettiğini belirledi. Gürsoy’un cenazesi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Yavuz Gürsoy’un kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Polis Cenaze Bild Kalp Krizi Sağlık Ekipleri 

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