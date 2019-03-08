Zeytinburnu’nda Arısoy’a Diyarbakırlılardan tam destek

-İşçi blokları toplantı

-Samsunlular dernek ziyareti

-Diyarbakır Hemşeri buluşması

-Arısoy’un konuşması

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, ‘Diyarbakırlı Hemşeri Buluşması’ programında Diyarbakırlılardan tam destek aldı. Arısoy konuşmasında “Bundan önce alınmış bütün oyların üzerine çıkmak hepimizin gayreti ile mümkün olacak” dedi.

AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala vatandaş temaslarını sıklaştırdı. AK Parti Kadın Kollarının Regaip Kandili vesilesiyle 58. Bulvar Caddesi’nde düzenlediği lokma dağıtım programına eşi Hatice Arısoy ile birlikte katıldı.

Kentsel Dönüşüm konusunda sorun yaşayan Veliefendi İşçi Blokları sakinleri ile bir araya gelen AK Parti Zeytinburnu Adayı Ömer Arısoy, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı partnerliğinde sorunun çözüme kavuşturulabileceğini ifade etti.

AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, Zeytinburnu Tüm Samsunlular Derneği’ne ziyarette bulunarak vatandaşların sorularını yanıtladı. Regaip Kandili dolayısıyla verilen yemekler ve okunan dualar da yer aldı. Gün boyu katıldığı programlarda Arısoy’a, AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat ve ilçe teşkilatı eşlik etti. Meclis üyesi adaylarının tanıtımının yapıldığı ‘Diyarbakır Hemşeri Buluşması’ programı Kazlıçeşme Kültür Merkezi’nde büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Yüzlerce Diyarbakırlının katıldığı programda AK Parti Zeytinburnu Adayı Ömer Arısoy ve meclis üyesi adayları tam destek aldı. Arısoy konuşmasında “İnşallah bundan önce alınmış bütün oyların üzerine çıkmak hepimizin gayreti ile mümkün olacak” dedi.

Kazlıçeşme Kültür Merkezi’nin önünde toplanan kalabalık meşaleler yakarak Arısoy’u uğurladı.

