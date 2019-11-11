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11 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Zeytinburnu’nda 10 kaçak göçmen yakalandı

Zeytinburnu’nda 10 kaçak göçmen yakalandı

Yakalanan kaçak göçmenler

Kaçak Göçmen Kaçak Akalan Göçmen Operasyonu Polis Ekipleri 

-Şüphelinin adliyeye sevk edilişi
-Detaylar

( İSTANBUL )- 10 göçmen Yunanistan’a gitmek isterken Zeytinburnu’nda yakalandı-Zeytinburnu’da kaçak göçmen operasyonu: 10 kişi yakalandı İSTANBUL

- Zeytinburnu’nda polis ekiplerinin yaptığı yol uygulamasında durdurulan 1 araçta 10 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler Yunanistan’a gitmek için araca bindiklerini ifade ederken, göçmenleri taşıyan Azerbaycan uyruklu bir kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 31 Ekim tarihinde Yeşiltepe Mahallesinde 'şok yol kontrol ve araması' kapsamında yaptığı kontroller sırasında şüphelendikleri 1 midibüsü durdurup içerisinde arama yaptı. Yapılan aramalarda yabancı uyruklu 10 düzensiz göçmen yakalanırken, kaçak göçmenleri taşıyan araç kullanıcısı Azerbaycan uyruklu Ruslan J. (31) isimli şüpheli polisi görünce aracı bırakıp kaçmaya başladı.
Kaçan Ruslan J., yaşanan kovalama sonucu yakalanarak gözaltına alınırken, araçta yapılan aramalarda 4 adet can yeleği ele geçirildi. Yapılan çalışmaların devamında yabancı uyruklu şahıslar ifadelerinde para karşılığı anlaşarak Yunanistan’a gitmek için araca bindiklerini açıklarken, 10 kaçak göçmen İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü Ruslan J., emniyetteki işlemlerinin ardından 1 Kasım’da sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
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