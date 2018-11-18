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18 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Zeytinburnu metrosu raylarına genç bir kızın atlaması nedeniyle seferler durdur

Zeytinburnu metrosu raylarına genç bir kızın atlaması nedeniyle seferler durdur

kapalı olan kapıdan görüntü

Genç Kız İlk Müdahale Olay Yeri İnceleme Metro İstasyonu Sağlık Ekipleri 

-vatandaşlardan görüntü
-olay yeri incelemeden görüntü
-metro çalışken görüntü
-detaylar

( İSTANBUL ) - Zeytinburnu metrosu raylarına genç bir kızın atlaması nedeniyle seferler durdu- Genç kızın hastaneye kaldırılmasının ardından seferler normale döndü İSTANBUL

- Zeytinburnu metro istasyonuna 18 yaşındaki genç bir kızın atlaması sonucu seferler durdu. Raylara atlayarak, yaralanan genç kızın hastaneye kaldırılmasıyla seferler normale döndü. Olay, saat 18.55 sıralarında Metro İstanbul Zeytinburnu istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki genç bir kız, henüz bilinmeyen bir nedenle 1. Perondaki M1 Yenikapı-Havalimanı yönündeki raylara atladı. Genç kızın atladığını gören vatandaşların ihbarı üzerine istasyon yetkililer yaşanan olaya müdahale etti. Metro istasyonuna sevk edilen itfaiye ekipleri, genç kızı raylardan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından genç kız hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç kızın çıkarılmasıyla birlikte ekiplerin yaptığı incelemelerin ardından seferler normale döndü. (MT-
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