Zeytinburnu Belediyesi'nden, Mehmetçik ve Kilislilere destek Haberi

-Esnaf ziyetinden görüntüler

-Alış veriş yapılmasından görüntüler

-Genel ve detaylar

-Kilis belediye Başkanı Hasan Kara’nın açıklamaları

-Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın’nun açıklamaları



( KİLİS ) KİLİS



- Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın ve beraberindeki heyet Zeytin Dalı Hareketi ile Kilislilere destek vermek için kente geldi. Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın ve beraberindeki heyet ilk önce Belediye Konukevinde Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara’yı ziyaret etti. Daha sonra iki belediye başkanı Kilis kent merkezinde esnaf ziyaret ederek alış veriş yaparak destek oldular. Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’nın talimatıyla Zeytin D7alı Hareketi ile Kilis esnafına destek vermek için belediye başkanlarının kente gelmeye devam ettiğini ifade ederek, “Zeytinburnu Belediye başkanımız Kilis’e geldi. Kendilerine Kilis halkı adına teşekkür ediyorum. Kilis ve Türkiye tarihi anlar yaşıyor. Etrafımız terör örgütleri tarafından sarılmışken, cumhurbaşkanımızın talimatıyla kahraman ordumuz, DEAŞ, PKK/YPG bu bölgeden yok etti. Terör örgütlerin arkasındaki maşa tutan elleri de bitiriyor, bitirmeye devam ediyor. Biz cumhurbaşkanım, hükümetimiz ve ordumuza şükranlarımı arz ediyoruz: Esnaflarımız zor durumda iken belediyelerimiz Kilis’e gelerek alış veriş yapması sonucu ciddi katkı sunuyorlar” dedi.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın ise Mehmetçik ve Kilis7e destek için geldiklerini ifade ederek, “Ordumuz Afrin’de büyük bir destan yazdı. Kilis halkı da inanılmaz ve güzel bir duruş sergiledi. Ben Kilisli kardeşlerimi tebrik ediyorum. Anlamlı bir süreçte bugün buraya geldik. Hareket tamamlanmış oldu. Kilis’te, huzur ve barış ortamını görmek bizlere gerçekten mutlu ediyor. Gelinen bu noktada anlamlı işlerin yapıldığını görüyoruz. Rabbim ülkemizde sıkıntı yaşatmasın, birlik ve beraberliğimizi bozmasın,buraya Zeytinburnu işadamları için buradayız. Mutluyuz rabbim, bu günlerimizi aratmasın, ben cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

(MAD-Y)

