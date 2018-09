Zeytinburnu Belediyesi’nden 19 bin 173 litre yakıt tasarrufu

-bisikletlilerden görüntü

( İSTANBUL )- Zeytinburnu'nda ulaşımda bisiklet seferberliği İSTANBUL



- Zeytinburnu Belediyesi’nde, 4 ayda 132 günde tam 19 bin 173,1 litre yakıt tasarrufu sağlandı. Makam aracından inip bisiklete binen Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın ise tek başına 4 ayda 320 litre yakıt tasarrufu elde etti. Belediyenin bisikletli hayata geçmesiyle şu ana kadar 132 bin 486 TL devletin kasasında kaldı. Kamu araçlarında tasarruf için düğmeye basıldığı şu günlerde ilk haber Zeytinburnu Belediyesi’nden geldi. 4 ay önce araçları terk edip bisikletlere binmeye başlayan Zeytinburnu Belediye personeli, 132 günde tam 19 bin 173,1 litre yakıt tasarrufu sağlandı. 30 Nisan 2018’den bu yana makam aracı yerine bisiklete binen Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın ise şu ana kadar 320 litre yakıt tasarrufu sağladı. Zeytinburnu Belediyesi’nin aldığı bu kararla 4 ayda 132 bin 486 TL devletin kasasında kaldı. Esnaf ziyaretlerinden taziye ziyaretlerine, toplantıdan resmi törenlere kadar gün içerisindeki tüm faaliyetlerini 132 gündür bisikletle sağlayan Başkan Aydın, her gün 10 kilometre yol kat ederek ayda yaklaşık 80 litre yakıt tasarrufu sağlıyor. Çevre, sağlık ve trafik adına başlatılan bu harekete radikal bir karar alarak öncülük eden Başkan Aydın, her gün bisiklet üstünde hiç aksatmadan pedal çevirip sokakları turluyor. 132 bin 486 TL devletin kasasında kaldı Bisikletle ulaşımı belediye personeli için de zorunlu kılan Başkan Aydın, “İlçemizde trafik akış hızı 20 ile 30 kilometreye kadar düşmüştü. Yaptığımız araştırmalar sonucu trafik problemini ortadan kaldırmak için en gerçekçi çözümün, yolları bisiklet ile araçların ortak kullanımına açmakla bulduk. Zaten bunun için önümüzde Hollanda ve Fransa gibi önemli örnekler vardı. Zeytinburnu arazi yapısını incelediğimizde düz bir arazi yapısına sahip olduğumuz için bisiklet kullanmanın çok daha kolay olacağı sonucuna vardık ve bunun üzerine alt yapımızı oluşturmaya başladık. 1 yıllık süreçte yollara bisiklet işaretleri ve bisikletle ilgili uyarı levhaları yerleştirip Zeytinburnu’nun 40’ı aşkın noktasına da hem ZEYBİS durakları hem de İsbike durakları kurduk. Böylece hemşehrilerimiz artık Zeytinburnu’nda bisikletle bir uçtan bir uca en fazla 15 dakika içinde rahatlıkla seyahat edebiliyor. Zeytinburnu’nda 4 aydır araçlar ile bisikletler ortak yolu kullanıyor. Bu süreçte örnek teşkil etmesi amacıyla ben de 4 ay önce makam aracımdan inip bisiklet kullanmaya başladım. 132 gündür de sokakları bisiklet üstünde turluyorum.” İfadelerini kullandı. Bisiklete binmeye başladığı günden beri kendini daha zinde hissettiğini söyleyen Başkan Aydın, varmak istediği her yere araçlardan çok daha hızlı bir şekilde vardığını belirtiyor. Araçların insanı dar bir odanın içine hapsettiğini ve etrafı yeterince gözlemlemeyi, yanı başınızda olup biteni görmeyi engellediğini de belirten Aydın, bisikletin halkla ilişkiler açısından da önemli olduğuna vurgu yapıyor. Bisikleti kenara çekip sohbet ediyorum Daha önce yolda karşılaştığı vatandaşlarla trafik sıkışıklığına sebebiyet vermemek için aracı durdurup konuşamadığını fakat bisiklet kullanmaya başladığından bu yana vatandaşlarla daha rahat sohbet etme fırsatı yakaladığını belirten Başkan Aydın, “Eskiden trafiği tıkamamak için aracı durdurup hemşehrilerimizle sohbet edemiyorduk. Şimdi öyle değil artık yolda hemşehrilerimizle karşılaşınca hemen bisikleti kenara çekiyorum hiç inmeye bile gerek duymadan sohbet edip yoluma devam ediyorum. Bu sebeple bisiklet aynı zamanda çok iyi bir halkla ilişkiler aracı.” diye konuştu.

İlçede artan trafik problemiyle baş edebilmek adına başlatılan bisiklet projesi kapsamında ayrıca 15 Temmuz Meydanı’nda bisiklet sürmeyi bilmeyen her vatandaşa ücretsiz bisiklet kursu veriliyor. 18 Temmuz’dan bu yana devam eden kursta şu ana kadar 1500 kişi bisiklet sürmeyi öğrendi. Bisiklet şehri Zeytinburnu’nda, projeye farkındalık oluşturmak amacıyla her pazar günü de yüzlerce vatandaşın katılımıyla 10 kilometrelik bisiklet turları düzenleniyor.