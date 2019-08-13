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13 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Zeytinburnu açıklarında iki gemi çarpıştı

Zeytinburnu açıklarında iki gemi çarpıştı

Gemilerden görüntü

Kuru Yük Gemisi 

-Kıyıdan görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Zeytinburnu açıklarında bulunan Liberya bandıralı kuru yük gemisiyle yine Liberya bandıralı tanker çarpıştı. Tankerin su üstü bölümünde yırtık oluştuğu öğrenilirken, Kıyı Emniyet ekipleri olay yerine sevk edildi. Zeytinburnu açıklarında saat 22.00 sıralarında Liberya bandıralı Doric Warrior adlı kuru yük gemisiyle, demir atmakta olan yine Liberya bandıralı Mamma Adam İnresulzadeh isimli tanker henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle tanker gemisinin suyun üst kısmında kalan bölümünde yırtık meydana geldi. Gemilerin batma riski olmadığı öğrenilirken, olay yerine kıyı emniyet ekipleri sevk edildi.
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