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01 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Zeytinburnu 9. fotoğraf yarışması’nın kazananları belli oldu

Zeytinburnu 9. fotoğraf yarışması’nın kazananları belli oldu

Sergideki fotoğraflardan görüntü

Yarış Siyer Ödül Töreni Allah 

-Başkanın sergiyi gezmesi
-Başkanın konuşması
-Ödüllerin sahiplerinin plaket takdimi
-Genel Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Zeytinburnu’nu “en iyi anlatan” karelerin kıyasıya mücadele ettiği Zeytinburnu 9. Fotoğraf Yarışması’nın kazananları belli oldu. 30 fotoğrafın sergilenmeye layık görüldüğü yarışmada Fatih Balaman, Çocuk Parkı eseri ile birinci olarak 6 bin TL ödülün sahibi oldu. Zeytinburnu’nu “en iyi anlatan” karelerin kıyasıya mücadele ettiği Zeytinburnu 9. Fotoğraf Yarışması’nın kazananları belli oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle düzenlenen, jürisinde Coşkun Aral, İsmail Küçük, Murat Gür, Nazan Tuna ve Süleyman Gündüz gibi önemli isimlerin bulunduğu Zeytinburnu 9. Fotoğraf Yarışması’nda dereceye giren fotoğrafların sergilendiği Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde ödül törenine Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve ödül alacak fotoğrafçıların yakınları katıldı.
Başkan Arısoy sergilenmeye hak kazanan 39 fotoğrafı jüri üyeleri ile sergide tek tek inceledi. Ödül töreninde sergilenmeye hak kazanan eserlerin sahibi 30 kişiye 500 TL ve plaket takdim edildi. Programda mansiyon ödülü almaya hak kazanan 5 fotoğrafın sahibine bin TL ve plaket takdim edilirken özel ödül sahibi Yahya Engin, ‘Cuma Namazı’ fotoğrafıyla 2 bin TL’nin sahibi oldu. Programda birincilik ödülüne hak kazanan Burak Balaman ‘Çocuk Parkı’ adlı eseriyle 6 bin TL ödüle hak kazandı. Bekir Yeşiltaş ‘Boya’ adlı fotoğrafıyla ikinci olup 4 bin TL Lira kazandı. Üçüncü ise Murat İbrabıoğlu, ‘Millet Kıraathanesi’ fotoğrafıyla 3 bin Liralık fotoğrafın sahibi oldu. Başkan Ömer Arısoy sergide jüri üyeliği yapan İsmail Küçük ve Murat Gür’e de plaket takdim etti. Ödül takdimlerinin ardından sergilenmeye layık bulunan fotoğrafların sahipleri Belediye Başkanı Ömer Arısoy ile birlikte toplu fotoğraf çektirdi. “Tarihe kalmasına katkı sağlamış olacağız” Programda konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, çok daha güzel eserlerin ortaya çıkacağını belirterek, “İlk kataloğu dün gibi hatırlıyorum. Burada bulunan, bulunmayan bütün fotoğraf sanatçılarını tebrik ediyorum. Jüri üyemiz gerçekten her bir fotoğraf yarışması için çok güzel bir seçki ortaya çıkardı. Birlikte sergiyi gezdik, mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki yıl daha da artarak ve bu belgelenmeyi sürdürerek tarihe kalmasına katkı sağlamış olacağız” dedi.
“Güzel bir etkinlik oldu” Sergilenmeye değer fotoğraflardan birine imza atan Merak Kızrak ise “Sergide bir ödülüm var. Çok mutluyum. Bu kursta kursiyer olarak görev yapmıştım, güzel bir etkinlik oldu benim için güzel bir anı olacak” diye konuştu.

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